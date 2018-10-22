وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا

هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

تنزيلا للوعد الذي قطعه مع فعاليات المسرح الأمازيغي في وقت سابق، أقام عبد الكريم بنعتيق، وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لقاء مع مجموعة من الفرق المسرحية الأمازيغية، ستباشر تقديم عروضها لفائدة مغاربة المهجر في مختلف مسارح العالم، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي عُهد إليه باختيار 12 فرقة من مناطق متفرقة ستقدم 51 عرضا.

اللقاء الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية، مساء اليوم الإثنين بمدينة الصخيرات، بحضور الحسين مجاهد، نائب رئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، والعديد من الأوجه الأمازيغية الفنية المعروفة، قال خلاله بنعتيق إن "اليوم هو انطلاقة حقيقة وتاريخية للالتزام الذي اعتقده البعض مجرد مزايدة، لكن بفضل عزيمة الوزارة ومعها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تم تنزيله بعد جهد شاق".

وأضاف بنعتيق، في كلمته أمام الحضور، أن "مغاربة العالم مهمون جدا داخل النموذج الديمقراطي الحداثي الذي أطلقه الملك"، مشيرا إلى ضرورة إشراكهم في جميع القرارات، وزاد: "ما نقوم به هو مساهمة في تنزيل دستور 2011، واستجابة للتوجهات الملكية بجعل الوطن ضمن كل المغاربة مهما ابتعدوا عن بلدهم الأم".

وأردف الوزير الاتحادي أن "الابداعات المسرحية الأمازيغية استثنائية ومتميزة، وتجسد بحق التعدد الثقافي للوطن، ومساهمة في بداية التأسيس لمرحلة يصبح فيها الفن حاجة يومية".

وأوضح المتحدث ذاته أن "لحظة خطاب أجدير هي تجسيد حقيقي للمشروع الوطني الذي تقوده الإرادة الملكية القادرة على احتضان الجميع"، لافتا إلى أن أي مبادرة ثقافية، سواء كانت فنية أو مسرحية أو غنائية، ستصل مغاربة العالم، شاكرا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي انتقى كل العروض وقام بترجمتها إلى اللغة العربية، وكان دائم التواصل مع الفرق المسرحية الأمازيغية.

من جهته، قال الحسين الشعبي، المتحدث باسم الفرق الأمازيغية المشاركة، إن "المسرح هو تجسيد للتعايش في المغرب، ومرآة عاكسة للثراء الفكري والثقافي المنتصر للهوية الوطنية"، مضيفا أن "المسرح الأمازيغي استطاع تحقيق قفزة مهمة، بعد أن عاش ويلات التهميش والاقصاء منذ الاستقلال".

وأبرز الشعبي أن "الطفرة التي يعيشها المسرح الأمازيغي تعود إلى التمويل المنتظم الذي يقدمه المعهد الملكي للفرق الأمازيغية، وإلى التكوينات المفتوحة التي ينظمها للمحترفين ولمن يريدون احتراف المسرح"، مؤكدا أن "مثل هذه المبادرات ستنقل اللغة الأمازيغية إلى الكونية، وستساهم بشكل كبير في إشعاع المسرحيين وتوسيع شبكات تواصلهم".

وأردف المتحدث أن "هذه المبادرة هي جزء ثان للمبادرة الوزارية التي قادت الفرق المغربية الناطقة بالدارجة إلى تقديم عروضها أمام مغاربة العالم"، مشيرا إلى أن "الفرق الأمازيغية وعروضها تتعدى الرقم الذي سيلاقي مغاربة الخارج، لكن مادامت المبادرة على الأقل قائمة على أرض الواقع فهذا جيد".

وشكر الشعبي الوزير بنعتيق على التزامه بوعده، وثمن عمله الدؤوب على التعبئة والتطوير من أجل ضمان دوام مثل هذه اللقاءات مع مغاربة المهجر.

بدوره، أثنى مصطفى الصغير، فنان أمازيغي، على الوزير بنعتيق وعلى القيمة التي أولاها للمسرح الأمازيغي، متمنيا التوفيق لجميع الفنانات والفنانين في عروضهم.

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف عاطيف، مسرحي أمازيغي، إن "لقاء اليوم بالصخيرات هو انطلاقة لمبادرة وزارة الجالية التي برمجت لقاءات العديد من الفرق الأمازيغية مع مغاربة الخارج"، لافتا إلى أن فرقة "آفاق الجنوب" من مدينة أكادير ستؤدي مسرحية "ماسين غ كرا ن تمديازين"، وستلاقي جمهورها في فرنسا وبلجيكا.

وستشارك الفرق الأمازيغية بعدد من المسرحيات من بينها "أوسان ن تضسا"، و"تمغارت أيسقلاين نتات أيزوكوزن"، و"تاوجا"، و"تاكزيت"، و"تكنزا"، و"بريكولا"، و"ماسين غ كرا ن تمديازين"، و"أوكلان ن تغوفي"، و"من أحرق الشمس"، و"أفوس غوفوس"، "أرفيهام ن جحا"، و"رماس".