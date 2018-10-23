تشكيلية مغربية تعيد الحضارة الأندلسية إلى دبي

هسبريس - متابعة

افتتحت الفنانة التشكيلية التجريدية المغربية لمياء منهل معرض "الأندلس" في أرت هب غاليري بحي دبي للتصميم، بحضور كل من القنصل العام المغربي عبد الرحيم الرحالي والدكتور ياسر القرقاوي المسؤول بوزارة التسامح إلى جانب جمع غفير من أهل الفن والإعلام والمجتمع ونخبة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال.

وقدّمت لمياء منهل معرضها الفردي السادس بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "الأندلس"، مستوحية أعمالها الفنية من الحضارة الأندلسية، فعبرت الفنانة المغربية عن عشقها لقصص مدينة العشق والفلسفة وقصر الحمراء وربيع قرطبة من خلال 18 لوحة رسمتها بأصابعها لتحكي تاريخ وثقافة المغرب، فجاءت لوحة "عيون الأندلس" بورق الذهب 24 قيراط تحكي قصص الأندلسيين، كما وصفت المعمار الأندلسي بلوحة ذاكرة الأندلس وحكايات المرأة الأندلسية.

وأبدعت الفنانة التشكيلية التجريدية المغربية في هذه اللوحات الفنية مقدمة تنوع وغنى الثقافة الأندلسية ما بين المعمار والمرأة والرقص والتقاليد بألوان متوازنة وإيجابية تبعث على التفاؤل والحياة.

وأضفت الفنانة لمساتها الجمالية للمعرض من خلال تقديم عرض أزياء لـ12 قطعة رائعة تحاكي جمال الأندلس؛ السلهام المغربي الأندلسي بطريقة حديثة ولوحة فنية أبرزت فيها الخيل الأندلسي، وكاب ملكي بعيون الخيل..

وتألقت العارضات الجميلات بتلك الأزياء الفنية؛ فيما أضفت خبيرة التجميل المعروفة نعيمة بناني لمساتها الجمالية عليهن بمكياج فني يكمل لوحة الأزياء.

وقدمت مراسم لتقاليد الضيافة المغربية والمأكولات والحلويات المغربية بأجواء أندلسية، واكتملت الليلة بمنتج التجميل المغربي ايزيل؛ فيما قدمت علامة الماكياج المعروفة ديلي لايف فور ايفر 52 الهدايا للحضور.

وتعمل الفنانة لمياء منهل بأصابعها فقط على اللوحات وعلى الأزياء، وتتميز الفنانة باستخدامها الدائم لورق الذهب 24 و18 قيراط واستخدام الألوان الخاصة بها التي توحي بالطاقة الإيجابية وجماليات الحياة.