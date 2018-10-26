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كُتّاب وآراء
شباب مغاربة يجتمعون في المفوضية الأوربية
عقد شباب التنمية المستدامة، في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، محادثات مع قسم العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصصت لنقاش سبل تقوية التعاون الثنائي المغربي -الأوروبي في القضايا المتعلقة بالتنمية والشباب بالمغرب.
وأثنى ممثلو الاتحاد الأوروبي على مبادرة شباب التنمية المستدامة "التي تهدف إلى دعم الشباب للترافع عن أجندة التنمية بالمملكة المغربية"، منوهين بهذا التعاون الأول من نوعه الذي جمع الشباب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مثل هذه المرحلة.
كما أعرب الطرفان عن ضرورة التعاون الإستراتيجي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمانا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
حري بالذكر أن جمعية شباب التنمية المستدامة هي منظمة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بجهات المملكة، تحت عنوان "الشباب من أجل مغرب 2030"، إذ تتمثل الرؤية العامة لهذا المشروع، وفق أصحابه، "في إيجاد حلول قابلة للتكيف لكل منطقة من مناطق المملكة من أجل تحقيق الأهداف الـ 17 التي حددتها الأمم المتحدة حتى عام 2030".