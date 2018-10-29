24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:41
|13:16
|16:14
|18:42
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بولهرود: التألق مع مالقة الإسباني بوابة العبور إلى المنتخب المغربي
- عطلة الأبوة في الشارع
- ساكنة تنغير تنتقد إلغاء صفقة بناء المشفى الإقليمي
- نقابة: استمرار "التوقيت الصيفي" تخلف واستبداد
- الفنان حميد الزاهر يصارع المرض في صمت تام
مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)
- هذه تفاصيل التوقيت الجديد لدخول وخروج الموظفين في المغرب - (218)
- ساعة المغاربة تعود إلى التوقيت القانوني .. وشركات الاتصالات تتبرأ - (184)
- برلمانيون يطالبون بإجبار متبولي الشارع على تنظيف الأزقة شهرين - (157)
- التوقيت المدرسي الجديد يُربك الأسر .. وتخوفات من إضراره بالتلاميذ - (106)
- عودة التوقيت إلى "غرينتش" تجهض مواعيد وتُفسد يوم المغاربة - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركز محمد السادس يزيد لقاءات التواصل بالشيلي
تواصلت بكل من المركز الثقافي لمدينة لاسيرينا وبالجامعة الكاثوليكية بمدينة كوكيمبو بالشيلي اللقاءات التواصلية التي ينظمها مركز محمد السادس لحوار الحضارات.
اللقاءات وفق المركز، تتوخى تعريف النخب الأدبية والعلمية والأكاديمية بأهمية الدور الطلائعي الذي أصبح يضطلع به المركز منذ أن وضع أسسه الملك محمد السادس.
وشملت هذه اللقاءات التواصلية ندوة كتاب كولومبيا والمكسيك والأرجنتين وأوروغواي ونيكاراغوا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومحاضرة تعريفية بالمركز بجامعة لاسيرينا، التي تربطها بالمركز اتفاقية تعاون يتوقع أن يتم تفعيلها مستقبلا لتشمل مجالات مختلفة، من دراسة وبحث في مواضيع حوار الحضارات وفق رؤية مندمجة تعزز فكر التسامح والتعايش وتنمي قيم السلام.