مركز محمد السادس يزيد لقاءات التواصل بالشيلي‎

هسبريس من الرباط

تواصلت بكل من المركز الثقافي لمدينة لاسيرينا وبالجامعة الكاثوليكية بمدينة كوكيمبو بالشيلي اللقاءات التواصلية التي ينظمها مركز محمد السادس لحوار الحضارات.

اللقاءات وفق المركز، تتوخى تعريف النخب الأدبية والعلمية والأكاديمية بأهمية الدور الطلائعي الذي أصبح يضطلع به المركز منذ أن وضع أسسه الملك محمد السادس.

وشملت هذه اللقاءات التواصلية ندوة كتاب كولومبيا والمكسيك والأرجنتين وأوروغواي ونيكاراغوا وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومحاضرة تعريفية بالمركز بجامعة لاسيرينا، التي تربطها بالمركز اتفاقية تعاون يتوقع أن يتم تفعيلها مستقبلا لتشمل مجالات مختلفة، من دراسة وبحث في مواضيع حوار الحضارات وفق رؤية مندمجة تعزز فكر التسامح والتعايش وتنمي قيم السلام.