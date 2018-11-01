مهندسان معماريان مغربيان يفوزان بجائزة دولية

هسبريس من الرباط

فاز الثنائي المغربي المكون من المهندسين المعماريين طارق زوبدي ومنير بنشقرون بجائزة أفضل مبنى تربوي وثقافي بالعالم العربي، خلال مسابقة "جوائز المعمارين العرب"، عن مشروع "معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية"، سور المعرفة الواقع بمدينة الجديدة.

وتهدف هذه المسابقة الدولية، بحسب بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "تسليط الضوء على أفضل المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها من قبل المعماريين العرب في جميع أنحاء العالم، وعقدت الدورة الافتتاحية الأولى للمسابقة بين 25 و27 من شهر أكتوبر الماضي ببيروت، تم خلالها عرض 35 مشروعاً، موزعة على 9 فئات مختلفة، أمام لجنة تحكيم مؤلفة من معماريين وأكاديميين عرب ودوليين".

وأضاف البلاغ أنها "ليست هذه المرة الأولى التي يفوز فيها الثنائي بجوائز دولية من هذا الطراز؛ ففي شهر يوليوز الماضي، حصد المعماريان المغربيان كلّاً من جائزتي لجنة التحكيم والجمهور ضمن فئة المدارس الابتدائية والثانوية خلال المسابقة الدولية "Archtizer A+Awards 2018" التي تنظَّم سنوياً بالولايات المتحدة الأمريكية".

وجاء في البلاغ أن "الفوز بهذه الجوائز الدولية الرفيعة المستوى يمثل انتصارا للهندسة المعمارية بالمغرب، التي بدأت تسجل حضورها على الساحة الدولية، بفضل جيل جديد من مهندسين معماريين، يطمحون إلى تصدير مؤهلاتهم إلى مختلف بلدان العالم".