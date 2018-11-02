"مغاربة في الإمارات" تحتفي ببطلة "تحدي القراءة"

هسبريس من الرباط

أقامت مجموعة "مغاربة في الإمارات" حفل تكريم لبطلة مسابقة "تحدي القراءة العربي"، مريم أرجون، بدبي، احتفاءً بفوزها بالجائزة الأولى وتقديرا للإنجاز الذي حققته.

وحضر الحفل مجموعة من أفراد الجالية المغربية بالإمارات، حيث تم تسليم البطلة شهادة شكر وتقدير بالمناسبة.

يذكر أن الطفلة مريم كانت قد تمكّنت من حصْدِ المرتبة الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي تندرج ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بعدما تفوقّت على أزيد من عشرة ملايين مشارك من 44 دولة من الوطن العربي والعالم.

وكان قد تم تتويج المتسابقة المغربية في التصفيات النهائية خلال حفل كبير أقيم في دار دبي للأوبرا، بعدما تفوقت على كل من مريم عبد السلام من مصر، وندى عنقال من الجزائر، وقسام صبيح من فلسطين، ومحمد خالد حسين من الأردن، والذين بلغوا المراحل النهائية للمسابقة العالمية.