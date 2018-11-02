24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب إلى أين؟
- التاريخ ولغز مكعب روبيك في "ساعة الصفر"
- ترويج أكياس برمز "الميزان" يثير ضجة بتاونات
- بناء مدن مستدامة ومرنة
- إجراءات استباقية لتخفيف آثار البرد بورزازات
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
تقرير حقوقي يسجل اتساع "دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي" بالمغرب (5.00)
بعد شائعات جزائرية .. الرباح ينفي تخلي نيجيريا عن أنبوب الغاز المغربي (5.00)
- التوقيت المدرسي الجديد ينطلق بالمغرب ابتداءً من 12 نونبر الجاري - (165)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (90)
- الملك يطلق اسم "محمد السادس" على أطول برج في قارة إفريقيا - (61)
- بعد شائعات جزائرية .. الرباح ينفي تخلي نيجيريا عن أنبوب الغاز المغربي - (51)
- الحكومة والساعة الإضافية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مغاربة في الإمارات" تحتفي ببطلة "تحدي القراءة"
أقامت مجموعة "مغاربة في الإمارات" حفل تكريم لبطلة مسابقة "تحدي القراءة العربي"، مريم أرجون، بدبي، احتفاءً بفوزها بالجائزة الأولى وتقديرا للإنجاز الذي حققته.
وحضر الحفل مجموعة من أفراد الجالية المغربية بالإمارات، حيث تم تسليم البطلة شهادة شكر وتقدير بالمناسبة.
يذكر أن الطفلة مريم كانت قد تمكّنت من حصْدِ المرتبة الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي تندرج ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بعدما تفوقّت على أزيد من عشرة ملايين مشارك من 44 دولة من الوطن العربي والعالم.
وكان قد تم تتويج المتسابقة المغربية في التصفيات النهائية خلال حفل كبير أقيم في دار دبي للأوبرا، بعدما تفوقت على كل من مريم عبد السلام من مصر، وندى عنقال من الجزائر، وقسام صبيح من فلسطين، ومحمد خالد حسين من الأردن، والذين بلغوا المراحل النهائية للمسابقة العالمية.