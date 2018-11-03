24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة مريم أمجون (5.00)

  2. الشباب المغربي يلجأ إلى التجارة الرقمية بعيدا عن "استعباد" الوظيفة (5.00)

  3. الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة (5.00)

  4. استقبال بطلة تحدي القراءة (5.00)

  5. خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | انتقادات تلاحق طرد مغربية من مركز إيواء إسباني

انتقادات تلاحق طرد مغربية من مركز إيواء إسباني

انتقادات تلاحق طرد مغربية من مركز إيواء إسباني
متابعة من خالد ملوك
السبت 03 نونبر 2018 - 10:35

نددت منظمة حقوقية إسبانية بقرار طرد قاصر مغربية من أحد مراكز العناية بالأطفال الأجانب القاصرين غير المصحوبين بالعاصمة مدريد، بحجة "بلوغها سن الرشد"، بعدما ولجته في الرابع من شهر غشت الماضي.

وقالت منظمة "راييثيس"، التي تعنى بقضايا المهاجرين الأجانب، إن المغربية مريم (اسم مستعار) وصلت إلى التراب الأيبيري على متن قارب للهجرة السرية وتم نقلها إلى المؤسسة الإيوائية "لا لينيا دي كوثيبثيون" بمدينة قاديش، التابعة لإقليم الأندلس الجنوبي.

وأوضحت لورديس رايثبال، رئيسة المنظمة الحقوقية المذكورة، أن إدارة المركز الإيوائي "Hortaleza" بالعاصمة مدريد توصلت بوثيقة صادرة عن المحكمة المكلفة بشؤون القاصرين، تقضي بطرد الطفلة المغربية من المؤسسة، بناء على خلاصات اختبارات طبية لتحديد العمر البيولوجي.

وأشارت لورديس إلى أن المعنية بقرار الطرد خضعت لاستنطاق من قبل عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، أكدت خلاله عدم تجاوزها 16 سنة، مضيفة أنها قدمت وثائق رسمية مسلمة من المصالح القنصلية المغربية تثبت صحة ادعاءاتها، قبل أن يتم إدخالها إلى المركز الإيوائي بمدريد مراعاة لمظهرها الجسدي.

وزادت الناشطة الحقوقية أن الهيئة القضائية المشار إليها قررت طرد الطفلة المغربية بناء على اختبارات طبية تحتمل الخطأ، رغم توفر أدلة ووثائق صادرة عن جهات رسمية، مبرزة في السياق ذاته أن قاضي محكمة الأمور المستعجلة أمر بإرجاع المطرودة إلى المؤسسة الإيوائية نفسها إلى حين بلوغها سن الرشد.

وأشادت المتحدثة ذاتها بقرار القاضي الذي قال إنه "لا يجب الاعتماد على الأدلة الطبية غير الموثوق بها، خاصة في ظل وجود وثائق رسمية"، موجهة انتقادات إلى مستشاري الرعاية الاجتماعية بالعاصمة مدريد لعدم تزويد الطفلة المغربية بوثيقة إنهاء الوصاية حتى يتسنى لها الطعن في القرار إداريا وقضائيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يونس السبت 03 نونبر 2018 - 10:53
إذا كانت ولجته في الرابع من غشت الماضي و طردتها المؤسسة حاليا لبلوغها سن الرشد فهذا راجع الى قانون سن الرشد الذي حدده بابا الفاتيكان في 16 سنة في زيارته تقريبا من أربعة أعوام لإسبانيا و عليه على المؤسسة استقبالها مراعاة لفوارق تحديد سن الرشد المحدد في المغرب في بلوغ 18 عاما و على المشرع مراجعة أوراقه و مراعاة لظروفها الإجتماعية الصعبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
2 - دايزا قيت المرض السبت 03 نونبر 2018 - 10:59
اسبانيا ترحب بالزفزافي وتطرد القاصرين وترحب بابراهيم غالي مغتصب ومهاجرين سرين وترحب بالانفصالين اعداء الوطن ومسلحين وتطرد قاصرة هذا يدل ان هذه دول لا تعترف باي سلام او تسامح او تعايش ماشي كبحالنا حنا وطننا اصبح يرحب بالمهاجر ويسانده بالتعليم والعمل رغم ظروف قاسية نتعايش اما هم لم نرى منهم سوى معاملات عنصرية ترحب بفئة وتدوس فئة اتسال هل وجب علينا ان نكون اهل فتن لترحب الاوطان بنا يقول مثل الى خرج من داروا قل مقدارووو واللهم قطران بلادي ولا عسل بلدان الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
3 - vicivc السبت 03 نونبر 2018 - 11:16
i greet that truthful s judge who has called off (cancel) that strange decision from those who they should
have a heart and sprit of humanity (servicios sociales) shame on them
and shame on moroccan politic regime which has been expelling its children one by one
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.