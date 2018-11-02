عنصران من "أطلس آسني" يعودان إلى المملكة

هسبريس من الرباط

استقبل مسؤولون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عبد اللطيف الإدريسي وعبد المولى الخنتاش، القادمين من فرنسا، في إطار استكمال مسلسل العودة المفتوحة للمنفيين الراغبين في الرجوع إلى أرض الوطن.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "عبد اللطيف الإدريسي، المنتمي إلى الشبيبة الإسلامية، كان مغتربا اضطراريا ومقيما بفرنسا منذ أكثر من 30 سنة، وقد صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام على ذمة ملف "أطلس آسني" سنة 1994، لكنه لم يعد يشكل موضوع أي مذكرة بحث على الصعيد الوطني"، مشيرة إلى أن "عبد المولى الخنتاش لم يكن موضوع أي حكم غيابي أو متابعة قضائية، غير أنه قضى مدة سجنية بفرنسا".

وتأتي هذه العودة، حسب مصادر الجريدة، "في إطار مهام الوساطة الموكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بالإشراف على عودة المنفيين وتصفية ملفات الماضي".

يُشار إلى أن شهر غشت الماضي شهد عودة صالح بوحسيس، الذي ذكر اسمه ضمن مجموعة "أطلس آسني"، إلى المغرب، بعد قضائه 26 سنة في منفاه بفرنسا.