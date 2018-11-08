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كُتّاب وآراء
مهرجان السلام ببروكسيل يعلن عن مسابقة فيديو
أعلن مهرجان السلام ببروكسيل عن تنظيم مباراة مفتوحة أمام مغاربة العالم لاختيار أحسن مقطع فيديو خاص بدورة سنة 2019.
وأوضحت إدارة المهرجان في بلاغ لها أنها "تفتح الفرصة للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة أمام المغاربة خصوصا، والمبدعين بشكل عام من مختلف أنحاء العالم، لعرض مواهبهم في فن الإخراج وطرح أفكارهم للتحسيس بمواضيع السلام، العيش الجماعي، التفاعل الثقافي والديني، وكذا الانفتاح على الآخر".
وأضاف بلاغ المهرجان أن مقطع الفيديو "يمكن أن يكون استقراء لآراء المواطنين، أو تفاعلا مع المحيط، أو نقاشا مفتوحا في فضاء عمومي، أو رسوما متحركة، أو عملا خياليا".
واشترطت المسابقة، حسب المصدر ذاته، عدم تجاوز مقطع الفيديو لمدة 10 دقائق، على أن ترسل قبل 31 يناير 2019 عبر صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمسابقة، بينما سيتم منح العمل الفائز جائزة بقيمة 500 يورو، "كما سيعرض العمل الفائز يوم إقامة مهرجان السلام 16 مارس 2019، أمام 3000 من المدعوين لهذه التظاهرة بمعرض بروكسيل بهيسيل".