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الرئيسية | مغاربة العالم | هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس

هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس

هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 09 نونبر 2018 - 11:51

يبدو أن الأجهزة الأمنية الجزائرية باتت متخصصة في توزيع الأحكام الجائرة بناء على تهم جاهزة لا تمت إلى المنطق بصلة، آخرها إدانة مغربي بـ12 سنة سجنا نافذا، إذ وجهت إليه محكمة جنايات جزائرية توجد في ولاية "عين تموشنت" تهمة التجسس على مصالح البلاد والتخابر مع عملاء دولة أجنبية، في إشارة صريحة وواضحة إلى المملكة المغربية.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، من قبل عائلة الضحية، بأن التهم التي وجّهت إلى المدعو الزراري عبد الصمد، الذي يقطن ضواحي مدينة الجديدة، باطلة وغير منطقية، مؤكدة أنه شخص أمي لا يمكنه أن يقدم على التخابر لصالح دولة أجنبية، لأن مستواه التعليمي لا يتعدى الثانية ابتدائي.

وأوضحت مصادر مقرّبة من عائلة المتهم المغربي أنه إنسان بسيط يزاول مهنة بيع الملابس التقليدية ويمارس الرقية الشرعية، مضيفة أنه توجه صوب دولة الجزائر في 18 يناير الماضي بناء على طلبات بعض زبنائه، ولم تطأ قدماه التراب المغربي منذ ذلك الوقت، ومبرزة أن السلطات الجزائرية قبضت عليه في شهر مارس الماضي بعد وقوع أحداث شغب في مباراة كرة القدم التي جمعت بين الفريق المحلي "شباب عين تموشنت" وضيفه "شبيبة تيارت".

وبخصوص الأقراص المهلوسة والمخدرات التي عثرت عليها السلطات الأمنية الجزائرية بحوزة المتهم المغربي، شددت المصادر ذاتها على أن المعتقل يعاني من مرض نفسي منذ مدة طويلة، لذلك يتناول مجموعة من الأقراص المهدئة التي وصفها له الطبيب، موضحة أن بعض المحاكم الجزائرية سبق أن حكمت على مغاربة يقطنون هناك بسنوات عدة ظلما وعدوانا. وأكدت عائلة الضحية، عبر الاتصال الهاتفي الذي أجرته معها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أحد أصدقائه ذهب إلى السجن من أجل تفقد أحواله، ليفاجأ هو الآخر بالقبض عليه، ووجهت له التهم نفسها، رغم أنه لا تربطه أي علاقة به من قريب أو بعيد، مستغربة الأحكام الجائرة التي يتابع إثرها الاثنان معا.

وأشارت عائلة المتهم المغربي إلى أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل أحد المحامين في دولة الجزائر، إذ أرسلت له مبلغا ماليا كبيرا من أجل الدفاع عنه داخل المحكمة، كما أرسلت له الشهادة المدرسية التي تثبت مغادرته مقاعد الدراسة منذ السنة الثانية ابتدائي، فضلا عن الوصفة الطبية التي تؤكد تناوله الأدوية بطريقة قانونية بسبب مرضه النفسي، لكنها فوجئت بعدم حضوره إلى الجلسة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عثور السلطات الجزائرية على أرقام مسؤولين مغاربة في هاتف المعتقل الشخصي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مبرزة أنه يتوفر على رقم برلماني من العدالة والتنمية فقط لا تجمعه به أي علاقة، وزادت: "يمكن لأي شخص أن يتوفر على أرقام برلمانيين، فهي موجودة في العالم الافتراضي، وما علاقتها بتهمة التخابر والتجسس والاتجار بالمخدرات؟".

ونبهت العائلة، التي بدت عليها ملامح الصدمة من الخبر الذي تلقته من أحد المغاربة الذين يقطنون بالجزائر، إلى أن المتهم لديه مدة شهرين فقط من أجل استئناف الحكم، مؤكدة أنه إذا لم تثبت براءته فسيمضي 12 سنة ظلما وعدوانا داخل السجون الجزائرية، داعية المسؤولين المغاربة إلى التدخل في الموضوع من أجل إعادته إلى المغرب.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات جزائرية أصدرت حكما بالسجن 12 سنة على مغربي، وشخص آخر جزائري، بتهمة التجسس وإجراء تخابر مع دول أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري. وعززت السلطات الجزائرية قرارها بأن تفتيش هاتف المعني بالأمر أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية، معروفون بمواقفهم المعادية للجزائر، فضلا عن بطاقة "مراسل صحافي" لجريدة إلكترونية مغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - souhayb الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:01
Il ne faut pas y aller, c'est un pays à risque. ils cultivent la haine de tout ce qui est marocain
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38
2 - المانيا الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:01
و تريدون فتح الحدود مع شعب ظالم !!!؟؟؟ انا شخصيا كرهتهم عندما طردوا العائلات المغربية ليلة عيد الاضحى ! ماذا تنتظر من شعب لم يحترم حرمة العيد حتى!!؟؟
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81
3 - بلال الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:03
النظام العسكري المعاق الذي يحكم الجزائر يستغل المغرب كعدو للاستمرار في الحكم ومع سياسته لتجهيل وتكليخ الشعب الجزائري نجح في هذا الامر، حتى انه يعتقل شخصا مريضا نفسيا للترويج له على اساس انه جسوس للمغرب فقط لانه يمكل رقم العثماني ورقم وزراء من البي جي دي والتي يمكلها نصف المغاربة في هواتفهم، ولا ننسى ايضا ما فعله العسكر الجزائري بالجنود المغاربة الذين كانو معتقلين في سجون عصابات البولزاريو من تعذيب وتنكيل، كل هذا وياتيك اصحاب اسطوانة خاواة خاواة للدفاع عن الجزائر والعلاقات مع هذا النظام المعاق الذي يدعم عصابات البوليزاريو على ارضه.....
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29
4 - مجرد ملاحض الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:05
داعية المسؤولين المغاربة للتدخل يعني هو لما غادر التراب الوطني استشار المسؤولين المغاربة زائد لم يحددوا هل دهب لبيع الملابس او الرقية الشرعية وعند زبائن ومستواه لا يتعدى التانية ابتدائي شلاضة بالزعلوك
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21
5 - hmida la feraille الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:05
زادو فيه هاد الجزاير. دوله مغلوقه على نفسها و تظن انها دوله في منتهى التقدم. يجب على المغاربه عدم الذهاب الى هذه البلاد. لولا مصالح المخزن الذي عنده شركات لما طالب فتح الحدود. انا شخصيا مع قفلها حتى ياتي زمان يطبق فيه شرع الله في البلدين و يكون اناس راشدين في كلا الحكومتين.
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12
6 - diablo الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:10
مستواه الدراسي الثاني ابتدائي، يعاني من مرض نفسي، يمارس الرقية الشرعية، وبحوزته بطاقة صحافي. غريب امر هذا الرجل.
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32
7 - الخميس الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:10
ما هذا الحقد الدفين؟ أهذه كلها يقظة يا مخابرات، أطلب من جميع المغاربة أن يتجنبوا زيارة هذا البلد ،عيب عليكم إن كنتم تقلدون كوريا الشمالية فشتان بين الشتاء والصيف يقول المثل المغربي ٌ اش جاب شي لشي واش جاب يطو لعلي؟
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10
8 - moitine الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:11
C'est ca les pays sous developpés. Moi je les appelles blad ssiba. Le pouvoir Sayeb il fait ce que bon lui semble sans regles sans loi. Supposons qu'une personne connait réellement Saad Eddine Elotmani en tant qu'ami est ce une preuve de suffisante pour l'accuser d'espionnage. Un conseil a mes compatriotes, ne visiter jamais ce genre de pays vous risquez toujours un réel danger.
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6
9 - nono الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:13
سواء جاسوس ام لا فهو مواطن مغربي يجب على الدولة و خصوصا السيد بن عتيق وزير المهاجرين الدفاع عنه اما ادا كان جاسوس فهو يخدم المغرب وبالتالي هناك جواسيس جزائريين في المغرب يجب القبض عليهم و مبادلتهم به كما تفعل اسرائيل و امريكا مع روسيا والا ماتت الوطنية فينا.
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14
10 - الله اشافي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:16
عندما القت الشرطة المغربية على احد الصحفيين الجزاءريين الذي كان يصور مظهرات وقد دخل الى المغرب بطريقة غير معروفة ويصور بدون ترخيص فقد اطلق سراحه وربما استفاد من تدكرة الرجوع الى بلده بالمجان .
وهذا شاب مغربي شبه أمي متهم بجريمة التجسس ولم تتحدث السلطات في المغرب ولم تعمل على مساعدته والتحق من التهمة الموجهة له وترك ليواجه حكم قاسي في حقه اين هي المواطنة واين هية الخطبات الرنانة ودغدغة المشاعر والكذب المجاني .
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15
11 - diaz med الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:16
السلام عليكم.
هذا الموضوع يقلقني.وهناك اشياء غير واضحة.الاقراص التي وجدت.بحوزته اين اقتناها؟ اذا كان مريضا نفسيا الاولى ان يستعمل الرقيا لنفسه.ارقام لهواتف مسؤولين مغاربة في هاتفه غير منطقي.كيف يمكن لجاسوس محترف ان يحتفظ بارقام مستخدميه في هاتفه؟ اباجديات التجسس ان لا تحتفظ ابدا بشيء يمكن ان ينقلب عليك.كل المعلومات تحتفظ بها في راسك.لقد حكم على المغربي ب اثنى عشر سنة،لكن هناك جزاءري حكم عليه ايضا.الخلاصة: بهذه المعطيات كلها لا يمكن القول انه مظلوم او بريء.
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13
12 - مراد الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:17
هاته مهمة المخابرات ، عليها تخليصه و باقي المختطفين بأي وسيلة تفاوضية
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8
13 - يحيى الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:17
السلام عليكم ذخلت على اليوتيوب وجدت جزاءريين حاطين الفيديوا لو تقراو تلك التعليقات باننا صهاينة ونتخابر مع فرنسا واننا نريد تخريب وقد بدا اصحاب النوايا يقولون لالفتح الحدود مع الصهاينة و....... والله العظيم جحافل للجيش الالكتروني كلما ذكر اسم المغرب ينعت باقدح النعوت وياتون يتباكون في هسبريس اما عن الدواء فهذا صحيح عندي شخص من العاءلة يستعمل تلك منها الحمراء والبيضاء وتقاطر توضع في الماء الله ياخذ بحقك اولدي في هذيك لبلاد ماينفعك لامحامي ولاهم يحزنون فقط العسكر من يقرر لم يرحموا حتى ابناء بلدهم والكل يتذكر الصحفي الجزاءري الذي اغتصبوه وقتلوه والاخ الذي فضح علاقتهم باسراءيل فتهموه بانه عميل لاسراءيل اتمنى يوما ما ان يفيق حكام الجزاءر من بغضهم وحقدهم على كل ماهو مغربي وان يتركوا المغرب يهتم بمشاكله وان يرفعوا ايديهم عن الصحراء لان الواحد يموت على بلادوا ولاعلى اولادوا لم يتعلموا من التاريخ
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14 - ان ظلمتموه فسوف... الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:17
♦ ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: 59].

♦ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: 42].

ولهذا قال ﷺ: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة.
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9
15 - سيمو الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:21
التجسس اختصاص الأجهزة الأمنية وليس رئيس الحكومة ولا البرلماني يجب على وزارة الخارجية التدخل للتوضيح الأمور
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9
16 - كريم الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:23
هذه القضية شكشوكة كبيرة فالعائلة تقول انه رجل امي لكنه يمارس الرقية وفي نفس الوقت يعاني مرض نفسي ويتناول حبوب مهلوسة ومخدرات لكنه قبض عليه في احداث شغب وبحوزته هاتف يضم صور منشات عسكرية جزائرية وارقام هواتف برلمانيين معادين للجزائر فكيف لشخص امي مريض نفسي يملك هواتف برلمانيين معادين تحديدا للجزائر ان كان بريئا الله يطلق سراحه وان كان جاسوسا فاتمنى من النيابة الجزائرية ان تلتمس له الاعدام كي يكون عبرة لاي شخص استضافته الجزائر واضر بمصالحها واخيرا المحكمة هي من حكمت عليه وليس السلطات العسكرية هذا توضيح فقط
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17 - Admel75 الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:26
ان قالت المصالح الامنية الججزاءرية انه جاسوس فهو جاسوس مخزني و مهرب مخدرات للغرض نفسه فشكرا لامننا و كل مصالحه الساهره على حماية الجزاءر و شعبها المجاهد اما من يتسول على حدودنا فله بلد و ملك يعود اليه لا نريده عندنا
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18 - صلاح الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:26
كانت لدي صداقة مع أحد الجزائريين في العمل هنا في المهجر أناس من أطيب خلق الله.. ولكن ماأسمع أظن من يحكم هاذا البلد العزيز علينا وبدون نفاق هم أناس مرضى ولهم خبث تفكير وعقل غير سليم..... وأستسمح ////
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-4
19 - ابادي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:28
واش فهمتوا شي حاجة ولا لا.عائلته تقول.المستوى الدراسي الثاني ابتدائي.مهنته يتعاطى الرقية الاشرعية.يعني يتاجر بالدين وهذا هو النصب والإحتيال.دخل الجزائر استجابة لزبنائه.كان يتعاطى لحبوب الهلوسة.لأنه مريض نفسياً.........يعني احمق هبيل.
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20 - فدواش الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:28
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: اين جمعية حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب الاتحاد الاشتراكي الموحد التي تتبجح بحقوق الانسان وترفع اللافتات في شوارع العاصمة من هذه القضية .مواطن مغربي لم تتم مؤازرته من طرف أي أحد.. وحوكم من طرف القضاء في الجزاءر.. وهنا يبدو أن جمعية حقوق الإنسان يجب عليها أن تؤازر المواطن المغربي ولو خارج البلاد ...
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21 - الزمر الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:28
السلام ، هذا الموضوع في الحقيقة سببه الدولة المغربية ، التي سبق لها أن اوقفة جواسيس الجزائريين و أطلقت سراحهم في نفس اليوم، والسبب أولا لأنه جزائري وجار، ثانيا ليس من المنطق الحكم على جارك بالسجن لأنه فيك فيك، ولكن هذا الجار قريب منك جدا وفي نفس الوقة بعيد عنك أخلاقيا.
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22 - من فرنسا الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:34
دائما أحصل على الإنتقادات حينما اصف الواقع، انا دائما كنت احب واحترم الشعب الجزائري كما نتعلم في المغرب وكنت احاول مصاحبتهم خصوصا حينما كنت اسكن في اسبانيا ولكن حينما اتجهت بي الاقدار للسكن في منطقة 93 في فرنسا حيث هم موجودون بكثرة بدأت ارى اشياء اخرى غريبة... عنصريين لاعلى درجة ضدنا لا ينقصهم الى ان يتفو علينا في الشارع... هم يتعلمون كراهيتنا منذ الصغر ويطبقونها علينا ويسخرونا منا امام الملأ... طردو المغاربة في 75 يمولون البوليزاريو ينعتوننا باليهود والعبيد ويسخرون منا كلما تكلمنا على فتح الحدود... افيقو ايها المغاربة
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23 - وجدي الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:36
كل مغربي فهو فريسة بالنسبة لنظام العسكر الدي ظن بأنه عندما طرد الآلاف من المغاربة في عيد الأضحى سيخلق أزمة للمغرب و لكن بالعكس فقد فعل الخير فيهم بحيث ان أبناءهم اتمموا دراستهم بالمغرب و أصبحوا في مناصب أطباء مهندسون صحفيون و أغلبيتهم أصبحوا أساتذة و استاد يجلس معنا في المقهى و هو متقاعد الان صرح إلينا بأنه عندما كان يدرس بوهران كان تلاميذ الإعدادية يحتسون الخمر في القسم
ادا كان الجزائريون يزعمون بأن عندهم نصف مليون مغربي فعليهم أن يطردوهم و ليس مشكل
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24 - وجهاني لعملة واحدة الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:44
وهل المحاكم المغربية عندما حكمت علي ناصر الزفزافي ب 20 عاما ظلما وعدوانا تمتلك الادلة ؟! لا تبعا والف لا. هذه الدولة ( المغرب) لا تختلف عن تلك الدولة ( الجزائر ). إنتها الكلام
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25 - لسنا أغبياء.... الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:47
ما هو موقف منظمات حقوق الانسان من كل هذا؟؟وهل الذي يتجسس يكون بدون تكوين في التخابر والتجسس ؟؟ ليس من السهل ضبط جاسوس ، والجاسوس لا يترك الأدلة التي تدينه ولا يتصرف بسذاجة، الجاسوس له عينان أمامه وعينان وراءه ،هذا تسرع في الحكم ، حكم ظالم وجائر تريد به الجزائر عرض عضلاتها المشلولة وتريد به استفزاز المغاربة. أتمنى أن يظهر الحق....
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26 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:49
je suis entièrement d'accord avec 1 et 2 c est bien eux (l’Algérie) qui transgressé sur le Maroc et qui a fait beaucoup mal aux marocains ce pendant c est nous qui leurs étendons la main les premiers pour mettre pour fin aux conflit du Sahara marocain portant c'est bien eux (l'Algérie) qui ont fabriquer polisario avec l'aide des autres pays. malgré tout cela nous baissons notre fierté et notre niveau a ce point presque pour leurs demander (pardon) pour mettre fin au conflit du Sahara marocain et trouver une solution pour l'ouverture de la frontière que d'ailleurs ce n’était pas le Maroc qui est la principal cause de sa fermeture en (1994) alors que c est bien eux (l’Algérie) qui l'ont fermé et c'est a eux de faire ce pas en avant envers le Maroc est des marocains en particulier et leurs demander pardon pour le mal qui leur ont subis car, c 'est bien les marocains qui ont subis les conséquences et souffrance de la cause du Sahara marocain depuis son début en 1973 jusqu'a nos nos jours
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27 - ريم الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:54
كيف لشخص جاسوس أن يحتفظ بارقام مهمة ومنها رئيس الحكومة .وثانيا رئيس الحكومة لا علاقة له بالاستخبارات لأنها جهاز مستقل وهو ايضا يخضع لمراقبتها .وما علاقة حبوب الهلوسة بالجاسوسية .هذا الشخص هو ضحية لوسواس قهري اصيبت به الجزائر .كان على الجزائر أن تبحث عن احرق العلم الجزائري وسط ساحة البليدة في ذكرى الفاتح من نونبر وتتحرك وتملا الدنيا ضجيجا كما فعلت عندما انزل مواطن مغربي علم الجزائر من القنصلية .يا جزائر هذا منكم ولم ينزل العلم بل احرقه وفي ذكرى استقلالكم .أما تتسترون على عيوبكم ومصائبكم
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28 - سعيد الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:54
يستاهل 100 سنة. أنا أفضل أن أدهب لاسرائيل بل حتى الدهاب لاسفل دركات جهنم على أن تطأ قدماي أرض تلك الدويلة المتخلفة. والله لو كان الامر بيدي لبنيت سياجا قويا على طول الحدود و منعت مواطني تلك الدويلة من زيارة المغرب و منعت المغاربة من زيارة تلك الدويلة. شعب معقد و دويلة متخلفة. كان يصور ملعبا للتخابر هههه صور قصر المرادية من الداخل يمكن الحصول عليها من google هههههه
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29 - SAHRAOUI MAROCAIN BIR ANZAREN الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:56
En quoi le Marocain peut espionner L'ALGERIE???? rien de spécial sur les pays du tiers monde dont fait parti L'ALGERIE et LE MAROC également. Qu'est ce le pauvre type accusé d'espionnage va nous ramener du pays frère L'ALGERIE.
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30 - عادل مراد الجمعة 09 نونبر 2018 - 12:57
هل فيه في اامغرب من يخرج من المدرسه في السنه الثانيه ابتدائي؟؟؟
ركزوا معي. الشاب مريض نفسي و جاهل و في نفس الوقت تاجر و مرقي و له بطاقه صحافي و ارقام هواتف شخصيات مغربيه.
عاىلته تتهم اامحامي بالنصب بينما خصِص له محامي جزاىري فابور. لماذا لم ترسل عائلته محامي من المغرب؟
اتتذكرون يوم.حكِم على رياضي جزاىري قاصر بسنه سجن في المغرب بداعي محاولة اغتصاب رياضي مغربي قاصر كانا في منافسة الزوارق الشراعيه؟
الجزاىري القاصر قضى كل المدة في سجون المغرب و في نفس السنه اعفت السلطات المغرببه على دانيال مغتصبي اطفال المغرب.
البارح كنتم تطلبون فتح الحدود و خوت ووو و اليوم انقلبتم و هذا ما لا يحبه الجزاىري فيكم. ليس لكم ثوابت.
الجزاىر لها اعتقاد ان.كل المغاربه ج اسيس مهما كانت نسيه تعليمهم لان المغاربه لهم حقد دفين.ضد الجزاىر و قادرين تسميم مياه الشرب الجزاىريه لإرضاء الملك فقط. قلنا لكم خليكم في بلادكم لانريدكم عندنا.
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31 - حديدان الجمعة 09 نونبر 2018 - 13:03
القضاء في الجزائر او المغرب ينقصه الاستقلالية والعدل، ماذا فعل قضاء المغرب بحراك الريف؟
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