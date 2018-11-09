هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس

هسبريس - مصطفى شاكري

يبدو أن الأجهزة الأمنية الجزائرية باتت متخصصة في توزيع الأحكام الجائرة بناء على تهم جاهزة لا تمت إلى المنطق بصلة، آخرها إدانة مغربي بـ12 سنة سجنا نافذا، إذ وجهت إليه محكمة جنايات جزائرية توجد في ولاية "عين تموشنت" تهمة التجسس على مصالح البلاد والتخابر مع عملاء دولة أجنبية، في إشارة صريحة وواضحة إلى المملكة المغربية.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، من قبل عائلة الضحية، بأن التهم التي وجّهت إلى المدعو الزراري عبد الصمد، الذي يقطن ضواحي مدينة الجديدة، باطلة وغير منطقية، مؤكدة أنه شخص أمي لا يمكنه أن يقدم على التخابر لصالح دولة أجنبية، لأن مستواه التعليمي لا يتعدى الثانية ابتدائي.

وأوضحت مصادر مقرّبة من عائلة المتهم المغربي أنه إنسان بسيط يزاول مهنة بيع الملابس التقليدية ويمارس الرقية الشرعية، مضيفة أنه توجه صوب دولة الجزائر في 18 يناير الماضي بناء على طلبات بعض زبنائه، ولم تطأ قدماه التراب المغربي منذ ذلك الوقت، ومبرزة أن السلطات الجزائرية قبضت عليه في شهر مارس الماضي بعد وقوع أحداث شغب في مباراة كرة القدم التي جمعت بين الفريق المحلي "شباب عين تموشنت" وضيفه "شبيبة تيارت".

وبخصوص الأقراص المهلوسة والمخدرات التي عثرت عليها السلطات الأمنية الجزائرية بحوزة المتهم المغربي، شددت المصادر ذاتها على أن المعتقل يعاني من مرض نفسي منذ مدة طويلة، لذلك يتناول مجموعة من الأقراص المهدئة التي وصفها له الطبيب، موضحة أن بعض المحاكم الجزائرية سبق أن حكمت على مغاربة يقطنون هناك بسنوات عدة ظلما وعدوانا. وأكدت عائلة الضحية، عبر الاتصال الهاتفي الذي أجرته معها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أحد أصدقائه ذهب إلى السجن من أجل تفقد أحواله، ليفاجأ هو الآخر بالقبض عليه، ووجهت له التهم نفسها، رغم أنه لا تربطه أي علاقة به من قريب أو بعيد، مستغربة الأحكام الجائرة التي يتابع إثرها الاثنان معا.

وأشارت عائلة المتهم المغربي إلى أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل أحد المحامين في دولة الجزائر، إذ أرسلت له مبلغا ماليا كبيرا من أجل الدفاع عنه داخل المحكمة، كما أرسلت له الشهادة المدرسية التي تثبت مغادرته مقاعد الدراسة منذ السنة الثانية ابتدائي، فضلا عن الوصفة الطبية التي تؤكد تناوله الأدوية بطريقة قانونية بسبب مرضه النفسي، لكنها فوجئت بعدم حضوره إلى الجلسة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عثور السلطات الجزائرية على أرقام مسؤولين مغاربة في هاتف المعتقل الشخصي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مبرزة أنه يتوفر على رقم برلماني من العدالة والتنمية فقط لا تجمعه به أي علاقة، وزادت: "يمكن لأي شخص أن يتوفر على أرقام برلمانيين، فهي موجودة في العالم الافتراضي، وما علاقتها بتهمة التخابر والتجسس والاتجار بالمخدرات؟".

ونبهت العائلة، التي بدت عليها ملامح الصدمة من الخبر الذي تلقته من أحد المغاربة الذين يقطنون بالجزائر، إلى أن المتهم لديه مدة شهرين فقط من أجل استئناف الحكم، مؤكدة أنه إذا لم تثبت براءته فسيمضي 12 سنة ظلما وعدوانا داخل السجون الجزائرية، داعية المسؤولين المغاربة إلى التدخل في الموضوع من أجل إعادته إلى المغرب.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات جزائرية أصدرت حكما بالسجن 12 سنة على مغربي، وشخص آخر جزائري، بتهمة التجسس وإجراء تخابر مع دول أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري. وعززت السلطات الجزائرية قرارها بأن تفتيش هاتف المعني بالأمر أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية، معروفون بمواقفهم المعادية للجزائر، فضلا عن بطاقة "مراسل صحافي" لجريدة إلكترونية مغربية.