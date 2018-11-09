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سفارة المغرب ببلجيكا تخلد ذكرى المسيرة الخضراء
الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:02
نظمت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا، بتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج، حفل استقبال دُعي إليه أفراد من الجالية المغربية المنتمية إلى الجهة الوالونية، بالإضافة إلى منتخبين محليين وفعاليات جمعوية؛ وذلك من أجل تخليد ذكرى المسيرة الخضراء.
واستهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها القنصل العام، تلتها كلمة محمد عامر، سفير المملكة المغربية ببلجيكا، التي استحضر فيها الدلالات العميقة والحيثيات الشاملة التي صاحبت حدث المسيرة.
وتم خلال الحفل عرض الشريط السينمائي "المسيرة الخضراء" لمخرجه يوسف بريطل، كما تم تقديم لوحات فنية من طرف مجموعة من الأطفال.