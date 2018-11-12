وزارة الجالية تنظم يوما علميّا حول "الشلل الرعاش"

هسبريس من الرباط

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الأربعاء المقبل، يوما علميا لتقاسم الخبرات حول مرض الشلل الرعاش، تكريما للدكتور عبد الحميد بنعزوز والدكتورة ربيعة بوعلي بنعزوز، الخبيرين المغربيين المقيمين بفرنسا، وتفعيلا للجهة الـ13 للمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM).

ويهدف هذا اللقاء، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، إلى استعراض آخر التطورات العلمية المرتبطة بهذا المرض وبحث سبل الشراكة والتعاون بين الخبراء الفرنسيين والمغاربة المقيمين بفرنسا ونظرائهم بالمغرب.

وستنكب أشغال هذا اليوم العلمي، الذي ستحتضنه الرباط، على عدة موضوعات؛ أهمها الأعراض والتدابير العلاجية، وإجراءات التكفل بمرضى الشلل الرعاش، إضافة إلى الحماية العصبية.

وسيعرف اليوم العلمي مناقشة العديد من حقول البحث الأساسية والتطبيقات السريرية، يشمل ذلك وصف مرض الشلل الرعاش وأعراضه الحركية وغير الحركية، مع التركيز على جانب الألم وعلاجاته الدوائية والجراحية بما فيها الشق الأخلاقي. كما سيتم جرد واقع حال مرض الشلل الرعاش وعلاجه في المغرب. أما الجزء الأخير فسيخصص للبحث العلمي الدولي الحالي حول الوقاية العصبية وتوالد الخلايا العصبية والتواصل العصبي والتفاعلات العصبية في الأمراض العصبية التنكسية.

ووفق الوزارة، فإنه هذا اليوم العلمي، الذي سيشارك فيه حوالي 100 خبير فرنسي ومغربي مقيم بفرنسا إضافة إلى نظرائهم بالمغرب، يشكل مناسبة يتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين ومختلف الشركاء. كما يهدف أيضا إلى تقاسم التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال وتوسيع نطاق الشراكات بين كفاءات البلدين، ومواكبة مشاريع الكفاءات المغربية في ميادين البحث العلمي والصحة، وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات والمعارف عن طريق تشجيع إنشاء منصات علمية متطورة.