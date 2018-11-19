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الرئيسية | مغاربة العالم | سفارة المغرب بالمنامة تحيي ذكرى عيد الاستقلال

سفارة المغرب بالمنامة تحيي ذكرى عيد الاستقلال

سفارة المغرب بالمنامة تحيي ذكرى عيد الاستقلال
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 00:56

أحيت سفارة المغرب بالمنامة، الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالبحرين.

وقال السفير المغربي أحمد رشيد خطابي إن "ذكرى عيد الاستقلال مناسبة غالية للشعب المغربي، لما لها من رمزية وطنية عميقة ودلالة تاريخية استثنائية تجسد الشعور المتجذر لدى المغاربة في التمسك بعراقة هويتهم وأصالتهم الحضارية، ودفاعهم المستميت على حرمة واستقلال وطنهم".

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن "هذه الذكرى تجسد أسمى مظاهر التلاحم التي تجمع بين العرش والشعب، وبرهانا على العهد الوثيق بينهما، من أجل السير قدما نحو تحقيق النمو والازدهار في مختلف المجالات"، مذكّرا بأن "عهد الاستقلال شكل لحظة قوية للوفاء بالعهد، والشروع في إرساء دعائم الدولة الحديثة، وبناء مؤسساتها الدستورية بتبصر وحنكة الملك الراحل الحسن الثاني رفيق والده في الكفاح، بما في ذلك إحياء الإشعاع الدبلوماسي للمغرب واستكمال الوحدة الترابية للمملكة باسترجاع الأقاليم الجنوبية".

وأشار أحمد رشيد خطابي إلى أن "المغرب أضحى، اليوم، في ظل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس يعيش على إيقاع إصلاحات متقدمة، ودينامية تنموية طموحة مكنت المملكة من كسب رهانات التنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، وبناء مغرب حداثي ومتطور ومنفتح على العالم، بدءا بانتمائه المغاربي وفضائه المتوسطي وعمقه الإفريقي".

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