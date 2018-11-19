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بلوقي: تلاحم العرش والشعب صنع أمجاد المملكة

بلوقي: تلاحم العرش والشعب صنع أمجاد المملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 22:04

خلدت السفارة المغربية والقنصليات العامة للمغرب بالمملكة الهولندية ذكرى الاستقلال، بالقنصلية العامة بمدينة أوتريخت، بحضور فعاليات عدة من مختلف المجالات وممثلين عن المنظمات والجمعيات المهتمة بشأن الجالية المغربية بهولندا.

عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة المغربية بالأراضي المنخفضة، ألقى عرضا تناول فيه المراحل التاريخية لنضال الشعب المغربي والتضحيات الجسيمة التي قدمها من أجل الاستقلال.

وأشاد السفير بالتلاحم الوثيق بين العرش والشعب، "تلاحم صنع الأمجاد التي يحق لكل مغربي أن يفتخر بها داخل وخارج الوطن"، مؤكدا أهمية الاحتفال وتخليد هذه المناسبات التاريخية في أوساط مغاربة العالم لأنها تشكل إحدى المقومات الأساسية وتحفيز الأجيال الصاعدة على التمسك بهويتهم المغربية الحضارية والثقافية ثم التشبث بمقدسات بلدهم الأصلي والعمل على صيانتها والدفاع عنها".

وأضاف الدبلوماسي المغربي: "مما لا شك فيه أن تلك النعمة التي ينعم بها وطننا وميزته عن أقطار كثيرة هي نعمة الأمن والاستقرار الذي ننعم به بفضل حزم وسياسة الملك الرشيدة".

وبالمناسبة، قام عبد العزيز التاجودستي، القنصل العام بمدينة اوتريخت، بتكريم أرملة الفنان التشكيلي عبد الله زاكي، وتم عرض لوحاته وأعماله الفنية التي تعود إلى خمسين سنة.

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