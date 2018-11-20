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كُتّاب وآراء
أجواء "المسيرة" تخيم على سفارة المغرب ببلجيكا
احتفاء بالذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال، وبمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، نظمت سفارة المملكة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة، بشراكة مع مؤسسة "جسر الأمانة للتربية والتكوين" ومسجدي "الفتح" و"النصر"، لقاء تواصليا مع مغاربة فلاندر، تميز بحضور كثيف. وكان مناسبة لصلة الرحم واستحضار كفاح الشعب المغربي والعرش الملكي من أجل الانعتاق من نير الاحتلال.
سفير المملكة استعرض في كلمة له الدلالات العميقة لهاتين المناسبتين، مؤكدا على ضرورة استمرار هذا التلاحم القوي، الذي يترجم حاليا على أرض الواقع بالتمسك القوي لأبناء الجالية بأرض آبائهم وأجدادهم.
وقد عرض خلال هاته المناسبة الشريط السينمائي "المسيرة"، الذي عرف متابعة كبيرة من قبل الحضور الذي بدا عليه التأثر للمشاهد التي احتواها الشريط.