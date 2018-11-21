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الرئيسية | مغاربة العالم | إجراءات جديدة تواكب رفع رسوم تسجيل الطلبة المغاربة بفرنسا

إجراءات جديدة تواكب رفع رسوم تسجيل الطلبة المغاربة بفرنسا

إجراءات جديدة تواكب رفع رسوم تسجيل الطلبة المغاربة بفرنسا
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:00

قالت كليليا شوفغيي، المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، إن قرار حكومة بلادها الرفع من رسوم التسجيل بالنسبة إلى الطلبة الجدد بجامعاتها من خارج الاتحاد الأوروبي، يأتي في إطار استراتيجية جديدة تقوم على أساس تحسين ظروف استقبال الطلبة الأجانب في إطار المنافسة الدولية.

وأضافت كليليا شوفغيي، التي تشغل أيضا منصب مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية بالمغرب، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، حول دواعي إقرار رسوم تسجيل صاروخية في وجه الطلبة الأجانب، أن "الإجراء الجديد يضمن المساواة بين الطلبة الفرنسيين والأجانب، ويسهل على المؤسسات الجامعية الفرنسية إنشاء ملحقات لها بالخارج".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قد أكد أن "الطالب الأجنبي الغني الذي يأتي إلى فرنسا يدفع المبلغ نفسه الذي يدفعه الطالب الفرنسي الفقير، وأبواه يعملان ويدفعان الضرائب في فرنسا سنوات"، معتبرا ذلك "أمرا غير معقول".

وأشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن رفع رسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية ستقابله إجراءات مساعدة على مستوى السكن وحل عدد من المشاكل الإدارية والاندماج في المؤسسات التعليمية. وأكدت أن "هذه الرسوم تشمل جميع الطلبة القادمين من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر فرنسية لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الحكومة الفرنسية ستسمح، بعد إقرار هذه الزيادات في رسوم التسجيل بالنسبة إلى المغاربة الحاصلين على الأقل على شهادة الماستر من الجامعات الفرنسية، أن يعودوا إلى البلاد للبحث عن فرص عمل أو إنشاء مقاولات.

وبخصوص دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، فإن الطلبة المغاربة، الذين يتابعون دراستهم هذه السنة أو في السنوات السابقة، غير معنيين برسوم التسجيل الجديدة، إلا في حالة انتقالهم من مسلك دراسي إلى آخر؛ أي من نظام الإجازة إلى نظام الماستر أو من الماستر إلى الدكتوراه.

ويستثني الإجراء الجديد الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم أو سيتابعونها في إطار الشراكات التعليمية التي تجمع الجامعات المغربية بنظيرتها الفرنسية، وهي خطوة تهدف من خلالها الحكومة الفرنسية إلى تشجيع الشراكات الأكاديمية بين باريس والرباط.

ويرتقب أن ترفع فرنسا عدد المنح التي تقدمها إلى الطلبة الأجانب من 7 آلاف منحة إلى 15 ألف منحة في العالم، ضمنها منح تغطي نفقات الرسوم الجديدة. ويحصل المغرب على 300 منحة فرنسية سنويا، في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن أنه ابتداء من الموسم الجامعي المقبل سيدفع الطلبة الأجانب رسوماً أكثر من الطلبة الفرنسيين. فبعدما كانت الإجازة تتطلب أداء 170 يورو سنوياً بالنسبة إلى الطالب الأجنبي، ستصبح ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل في حدود 2770 يورو.

أما بالنسبة إلى الماستر، فستنتقل رسوم التسجيل فيه من 243 يورو إلى 3770 يورو سنوياً. فيما سترتفع رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه إلى 3770 يورو عوض 380 يورو المعمول بها حالياً. وتمثل هذه الرسوم حوالي ثلث التكلفة الفعلية لتدريب الطالب في فرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المهاجر الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:09
أتعجب من الاترياء المغاربة لعدم بناء جامعات عالمية متل فرنسا وسيصطادون عصفورين بحجرة واحدة ....استقطاب الطلبة المغاربة بتمن جد منافس للسوق الفرنسي. ..واستقطاب الطلبة الأغنياء من أفريقيا والعالم الإسلامي. ...متل ما تفعل تركيا الآن .....وأنا متأكد بأن هدا المشروع ناجح مليون بالمائة ....نصيحة من دهب لكم أيها الاترياء رغم أنني حازق غير خدمولينا البلاد ...خبز الدار تبقى في الدار
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20
2 - مراكشي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:12
المغرب و المغاربة يدفعون دمهم وخيراتهم لفرنسا الا يكفي هدا .المغرب لا زال مستعمرة فرنسية
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4
3 - البشير عزالدين الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:13
فرنسا لها كامل الحق في سياستها الوطنية و لا عواطف لها في الامر بل كل الامر مصالح و اموال ثم ان الفاسدين التابعين ينهبون المغرب نهبا و لو رفعت فرنسا رسوم التسجيل الى مليار سنتيم هم قادرون على اعطاءها لانها اموال سهلة مسروقة منهوبة...بل ان المغاربة نظرا لطمعهم و جشعهم و لا وطنيتهم و انتهازيتهم المقيثة هم من يشجعون فرنسا على رفع الرسوم كما حدث مع المعاهد الفرنسية اذ كانت مجانية ثم ان المغاربة هم من شجعوا المصالح الفرنسية على ادخال الرسوم و رفعها فقط حسدا و حقاد في المغاربة الفقرا و هي امور عشتها في مراكش اذ في 70 و 80 من القرن الماضي كانوا يعطون الكتب و كل شيئ مجانا ثم اتت ال 90 و سنوات 2000 فرأيت اصحاب لفلوس يقولون للفرنسيين: زيدوا زيدوا عندنا لفلوس و هكذا اصبحت المعاهد و المدارس الفرنسية اكثر غلاء لان المغاربة خبثاء حقا و غير ديموقراطيين...و هكذا صاروا يتهافتوت لتسجيل ابناءهم في البعثات بل يتزيدون بالمال الكثير فقط من اجل التميز على باقي المغاربة....خلاصة القول: و الله ما نطفروه بهذه السلوكات و لو مشي لليابان البعيدة...الانانية و الخبث و انعدام الروح الوطنية و سيادة الذل و الطمع الخ ال
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9
4 - Ahmed الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:14
Sérieusement?!?! Continuer à poursuivre ses études dans un système qui est vraiment dépassé avec de telles conditions ... autant viser le système germanique ou anglo-saxon!
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5 - prof الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:15
الأمر واضح جدا. فرنسا تريد فقط "الطالب الغني" ... "هذا هو المعقول".
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11
6 - مغربي أصيل الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:15
أنا أنصح الطلبة المغاربة بالدراسة في الدول الناطقة بالإنجليزية حتى يواكبوا تطور العالم بشكل جيد. أما فرنسا فهي تعطي لنفسها قيمة كبيرة أمام مستعمراتها السابقة و مازالت تحتقر شعوب القارة السمراء ولكن هذا طبيعي مادام أصحاب القرار في فرنسا هم الذين يختارون قادة القارة السمراء.
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23
7 - زيارة ماكرون الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:20
زيارة خير على البلاد و العباد تشبه زيارة مدير شركة رونو الفرنسية التي تلاها التوقيت المشؤوم ، فرنسا بلاد الحرية و الدينوقراطية و حقوق الانسان إلا أنها عنصرية و لا تعامل الانسان الأجنبي على أرضها مثل ما تعامل الفرنسيين إنها العنصرية التي كشفت ماما فرنسا على حقيقتها ، وهي تعمل بذلك على محاصرة الشباب المغربي و حبسه داخل حدوده ، بقي لها أن تشترط على المغاربة شهادة الخدمة العسكرية الفرنسية.
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8 - زهير الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:29
فرنسا حرة في اتخاذ القرارات التي تناسبها .. التدابير الجديدة لا تخص المغاربة فقط كما جاء في العنوان، تخص جميع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
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9 - المقيدين الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:29
راه بغيتكوم تعرفوا أنا فرنسا دارت هادشي حيث الطالب المغربي مثلا اللي كينتامي لدولة خارج الاتحاد الاوروبي معرفيا و ثقافيا أحسن من الطالب الفرنسي. و هوما عارفين هاد الشيء. و المغربي إلى توفر ليه فبلادو 50% ديال داكشي لعند الفرنسي. و مشا قرا و تخرج عندهوم ي حتى يوليو المغاربة هما لي مسيرين كلشي ف فرنسا ذاك الشي علاش بدات كتدير العراقيل ليهم.
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10 - إبن العاصمة العلمية الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:30
هده اتفاقية حكومة العتماني مع ماكرون في زيارته الاخيرة للمغرب بطلب منهم انتقاما للمظاهرات ضد الساعة.
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11 - saad الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:34
ارتفاع الرسوم ب1000 في المائة، قمة الاستهتار بالطالب المغربي .
انا من وجهة نظري نخليوليهم هاذ الفرنسية ديالهوم يربحو بها وانصح الطلبة بالتوجه نحو باقي الدول او المؤسسات لاسيما الناطقة منها باللغة الانجليزية
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6
12 - marocain الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:37
la France n'a pas le droit de faire des barrières contre les étudiants marocains qui continuer leurs études en France. C'est une honte pour ces la
France envers nos concitoyens marocains. Moi qui considérait le France comme ami solide du Maroc. Je suis vraiment déçu
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13 - mre الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:37
أوروبا أصبحت تبحث عن موارد مالية من الدول المصدرة للهجرة بعد أن كان المهاجرون يبحثون عن موارد مالية في أوروبا.
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14 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:39
المشكلة أن فرنسا لا تعلم ربما أنه ليس كل الطلاب الأجانب المغاربة أغنياء
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15 - ابن طنجة الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:44
ارتفاع صاروخي لرسوم التسجيل للطلبة المغاربة بفرنسا متزامن مع انطلاق صاروخي للقمر الاصطناعي محمد السادس ب
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16 - Saad الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:44
الفرنسية أصبحت لغة ميتة وفرنسا تقهقرت علميا٠ أدعوا المغاربة لتعلم الإنجليزية والإلتحاق بالجامعات البريطانية والأمريكية والصينية واليابانية والكندية٠ فرنسا لولا إستغلالها لثروات إفريقيا أقسم لكم ستنهار٠
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17 - دولة إستعمارية الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:49
الحقيقة كان من المفروض على فرنسا أن تدرس طلابنا مجانا لأن اجددنا من أجل حريتها. إنها سبب تخلفنا أستعمرتنا ومازلت تنهب ثروتنا وخيرتنا بواسطة شركاتها وتقرر مصيرنا.
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18 - Ben Mohammed الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:50
De quelle équité parle le Ministre français? Quand la quasi-totalité des étudiants allant en France sont issus de pays francophones.
Lesquels pays ont été occupés par la France pour des périodes dépassant souvent un siècle. Et au cours de cette occupation toute les richesses de ces pays ont été acheminées vers Paris.
À cela ajouter les armées en provenance de ces pays qui ont largement contribué à l’échec des allemands.
Rappelons aux français reconnaissants les commandos et goums marocains et leurs rôles dans la libération de l’Alsace.
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0
19 - جاهل الأربعاء 21 نونبر 2018 - 20:52
هاد هو الخير لدايرين في فرانسا نرفع من معنوية لغتهم و نتكلموا بها ونقراوها .مع ان هاد اللغة اصبحت لاتسمن و لا تغني من جوع .رسوم غالية على. الطلبة خارج الاتحاد الاوربي وهل الاروبي يدرس بجامعات فرنسا الجامعات الفرنسية تستقبل الا من ينتمون الى. الدول الفقيرة واصحاب المستوى الضعيف في العالم شكرا فرنسا ضاقت الجامعات بالافارقة خاصة الناطقين بالفرنسية.انصح وانصح وهذه فرصة ان نهتم كثيرا بلغتنا واللغة الانجليزية المهيمنة والمسيطرة في كل الميادين العلمية و الاقتصادية والتجارية .بآي الفرنسية
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