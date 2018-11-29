24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قفة الستاتي.. صدقة موثقة بالصوت والصورة! (5.00)

  2. "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)

  3. المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)

  4. طيف درويش ينثر شعر الإنسانية فوق رؤوس أكاديميين مغاربة (5.00)

  5. حريق بأحد المنازل يستنفر السلطات المحلية بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎

اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎

اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 05:55

تسلم شفيق رشادي، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية كوريا الجنوبية، بمقر البرلمان الكوري، جائزة "أفضل السفراء لسنة 2018".

الجائزة التي تمنحها مجلتا "سيول سيتي" و"أن دي أن نيوز"، سلمت لرشادي، وفق المنظمين، نظير جهوده وإسهاماته المتميزة في توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية.

وأعرب السفير المغربي في كلمته بالمناسبة، بحضور العديد من المسؤولين الكوريين والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، عن اعتزازه بالتكريم وافتخاره به، مشددا على أن ذلك يعكس مكانة المغرب في البلد الأسيوي.

وذكّر الدبلوماسي المغربي بما حققه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من إنجازات سياسية وسوسيو-اقتصادية ساهمت في جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة في المجال الديمقراطي والتحديث والتنمية.

وأعرب رشادي، من جهة أخرى، عن استعداد السفارة لمرافقة رجال الأعمال والشركات الكورية في بحثها لتعزيز فرص الشراكة والاستثمار في المملكة المغربية.

وأشادت هيئة التنظيم بالجهود المتضافرة والدؤوبة لسفير المغرب لإعطاء نفس جديد للتطور والنماء في مسيرة العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بالإضافة إلى فسح المجال أمام الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المغرب.

ونوهت بالدينامية التي يتحلى بها السفير المغربي في مجال التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الكوري الجنوبي من خلال مشاركته في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء محاضرات وندوات في العديد من المؤسسات الأكاديمية الكورية الجنوبية.

وشهد الحفل أيضا تكريم سفيري الإمارات العربية المتحدة والنمسا، وشخصيات كورية، ورؤساء شركات كبرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.