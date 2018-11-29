اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎

هسبريس من الرباط

تسلم شفيق رشادي، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية كوريا الجنوبية، بمقر البرلمان الكوري، جائزة "أفضل السفراء لسنة 2018".

الجائزة التي تمنحها مجلتا "سيول سيتي" و"أن دي أن نيوز"، سلمت لرشادي، وفق المنظمين، نظير جهوده وإسهاماته المتميزة في توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية.

وأعرب السفير المغربي في كلمته بالمناسبة، بحضور العديد من المسؤولين الكوريين والأكاديميين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، عن اعتزازه بالتكريم وافتخاره به، مشددا على أن ذلك يعكس مكانة المغرب في البلد الأسيوي.

وذكّر الدبلوماسي المغربي بما حققه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من إنجازات سياسية وسوسيو-اقتصادية ساهمت في جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة في المجال الديمقراطي والتحديث والتنمية.

وأعرب رشادي، من جهة أخرى، عن استعداد السفارة لمرافقة رجال الأعمال والشركات الكورية في بحثها لتعزيز فرص الشراكة والاستثمار في المملكة المغربية.

وأشادت هيئة التنظيم بالجهود المتضافرة والدؤوبة لسفير المغرب لإعطاء نفس جديد للتطور والنماء في مسيرة العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بالإضافة إلى فسح المجال أمام الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المغرب.

ونوهت بالدينامية التي يتحلى بها السفير المغربي في مجال التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الكوري الجنوبي من خلال مشاركته في مختلف التظاهرات الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء محاضرات وندوات في العديد من المؤسسات الأكاديمية الكورية الجنوبية.

وشهد الحفل أيضا تكريم سفيري الإمارات العربية المتحدة والنمسا، وشخصيات كورية، ورؤساء شركات كبرى.