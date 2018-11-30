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الرئيسية | مغاربة العالم | إسبانيا ترحل مغربيا لتهديده "سلامة المواطنين"

إسبانيا ترحل مغربيا لتهديده "سلامة المواطنين"

إسبانيا ترحل مغربيا لتهديده "سلامة المواطنين"
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 30 نونبر 2018 - 11:45

رحلت السلطات الإسبانية مهاجرا مغربيا متورطا في عدة جرائم متصلة بالسطو والسرقة باستعمال العنف والاعتداء الجسدي، إذ اعتقل 21 مرة قبل أن يتقرر طرده نحو بلده الأصلي بناء على قرار صادر عن المحكمة العليا بإقليم الباسك، شمال المملكة الأيبيرية.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي فإنه لن يسمح للشخص المطرود، البالغ من العمر 21 عاما، بدخول التراب الإسباني خلال مدة عشر سنوات، مضيفا في السياق ذاته أن سجله الجنائي حافل بالجرائم المرتكبة كلها بمحافظة بثكايا شمال البلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فإن الموقوف نفذ عمليات سطو مختلفة بالقوة ومارس الترهيب والتخويف في حق العديد من الأشخاص، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على السلامة العامة للمواطنين، مبرزا أنه يمارس أنشطته الإجرامية بمدن بلباو وبساوري وجيتكسو.

وأضاف نص الحكم أيضا أن قرار الهيئة القضائية المذكورة جاء ليعزز أمر الطرد الصادر عن المندوبية المحلية لإقليم الباسك قبل عام، موردا أن القاضي رفض قبول طعن تقدم به الشاب المرحل ضد قرار صادر عن المحكمة الإدارية بمدينة بلباو، شهر مارس الماضي، يقضي بطرده من التراب الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kana3 bli ktablah الجمعة 30 نونبر 2018 - 12:02
ce type il va regreter quand il arrive au maroc il va voir la misére et va regreter mais trop tard
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7
2 - MOHAMED الجمعة 30 نونبر 2018 - 12:30
والآن سيقول المعلقين ، الإسبان عنصريين والغرب الكافر، والحملة الشرسة ضد المسلمين ،وأعداء الوحدة الترابية ..........
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15
3 - yakoubi الجمعة 30 نونبر 2018 - 12:32
يسيئون للمغاربة بهذه السلوكات..لوكانت لي فرصة التواجد بالديار الاسبانية مثله لحمدت الله وشكرته..رغم انني حاصل على إجازة في الأدب الأسباني لن اجد صعوبة في الاندماج..المهم يرجع للبلد باش يعرف بأن هذه الفرصة لن تعوض..ويكمل باقي حياته بالسجون...تفو!!!
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15
4 - Touhali الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:05
punition sans pitié contre les criminels. pas de droits de l'homme pour les criminels.

ماذا يقع في بلدنا الحبيب المغرب؟ هل أصبح المغرب منتج ألمجرمين مع العلم ان مدننا ملئة بهما.؟
ما سباب إنتاجهم ؟ هل مدارس تربيتهم تنقوسوها وسائل تربوية؟ مدارس ﻹجرام يجب أن تكون لها خصوصياتها من أشغال شاقة وحذف لقفة وتعدبهم صباحاً ومسا. وأحسن شي تطبيق عليهم حكم شريعة الإسلامية هدا هو أخر في تدريس.
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1
5 - najib 5 sur 5 الجمعة 30 نونبر 2018 - 13:18
دابا حنا عندنا بوزبال ؤ بغاو إصيفتو لينا زبالو بحالي قالو لينا شدو زبلكم عندكم و لكن هاد الشاب مني غيتلاقا مع لمشرملين إلي عندنا غادي إولي مهدب ؤ باغي يرجع لإسبانيا ؤ غادي يندم
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