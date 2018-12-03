24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نسور الرجاء" تخطف الكأس الإفريقية من قلب كينشاسا إلى البيضاء (5.00)

  2. ضرائب (5.00)

  3. بنموسى .. صانع حلويات تقليدية يسترجع قطار الأيّام وأفغانستان (5.00)

  4. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد (5.00)

  5. عشرات الآلاف من المسلمين يحتشدون في جاكرتا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | لقاء بروتردام يبدد الصور النمطية عن مغاربة هولندا

لقاء بروتردام يبدد الصور النمطية عن مغاربة هولندا

لقاء بروتردام يبدد الصور النمطية عن مغاربة هولندا
حسن الركاز من روتدرام
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 05:53

في ظل تصاعد أصوات التيار المناهض للمهاجرين في هولندا، وفي أوروبا عموما، التأم بمدينة بزاودلاند ضاحية مدينة روتردام، منتدى الشباب الهولندي المغربي في دورته الثانية حول مائدة نقاش تحت عنوان "صورة المغاربة في الإعلام الهولندي".

ويهدف المنتدى الذي انعقد بدعم من السفارة والقنصليات العامة للمملكة المغربية بهولندا، وشارك فيه أطر من الشباب المغربي المقيم بهولندا، من صحافيين ومحامين وأساتذة جامعيين ومهندسين، وغيرهم، إلى تحليل الصور النمطية التي تعالج بها وسائل الإعلام الهولندية قضايا الجالية المغربية بالأراضي المنخفضة.

وافْتُتح منتدى الشباب المغربي الهولندي بكلمة ترحاب من طرف القنصل العام لمدينة روتردام، المصطفى ترفية، تحدث فيه عن الطاقات التي تزخر بها الجالية المغربية المقيمة بهولندا وإسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال سفير المملكة المغربية المعتمد لدى المملكة الهولندية، عبد الوهاب البلوقي، إن الصورة النمطية السائدة لدى وسائل الإعلام الهولندية عن الجالية المغربية المقيمة بالأراضي المنخفضة خاطئة وينبغي تصحيحها، مؤكدا أن منهم أعدادا كثرا بصموا على نجاح باهر وتألقوا بشكل بارز.

ويهدف منتدى الشباب الهولندي المغربي، حسب بلاغ صادر عن الجهة المنظمة، إلى تحليل الطريقة السلبية والنمطية التي ما فتئت تعالج بها بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الهولندية الأحداث والقضايا التي تخص أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وإثراء النقاش حول هذا الموضوع لتصحيح الصورة المغلوطة السائدة لدى بعض وسائل الإعلام الهولندية عن مغاربة هذا البلد الأوروبي.

وأكد منتدى الشباب الهولندي المغربي أن اختيار موضوع الدورة الثانية من المنتدى يروم فتح التفاعل المباشر والبناء مع الأساتذة والباحثين والإعلاميين لتعميق النقاش والتفكير، وتبادل الآراء حول السبل والصيغ الممكنة، لتجاوز وتصحيح الصورة المشوهة التي أضحت بعض وسائل الإعلام الهولندي لا تفوت فرصة لتكريسها في مخيلة الرأي العام المحلي.

جدير بالذكر أن المنتدى عرف مشاركة كل من الأستاذ والكاتب فؤاد العروي، والأستاذة الجامعية نادية بوراس، والأستاذة المحامية مليكة معناني، والأستاذ الباحث يان هوخلاند، والصحافيين جمال بوزامور وعبد الإله روبيو، والباحث حليم المذكوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.