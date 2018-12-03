"الإمام مالك" تحتفي في الدنمارك برخصة الإصلاح

هسبريس من الرباط

استطاعت مؤسسة الإمام مالك، بمجهود كبير من المكتب المسير واللجنة التقنية المكونة من مهندسين مغاربة، الحصول على رخصة الإصلاح وإعادة الترميم؛ وهو ما انتظره مغاربة الدنمارك منذ سنة 2009.

عمر زايو نائب رئيس مؤسسة الإمام مالك، وضح، في كلمة قدّمها خلال لقاء تواصلي بهذه المناسبة، حيثيات الحصول على الرخصة النهائية والوقع الإيجابي الذي تركه الخبر في نفوس أبناء الجالية المغربية في الدنمارك.

كما أعطى محمد العزوزي توضيحا جد مهم من الناحية التقنية والهندسية والمسطرة المعقدة التي سلكها الفريق التقني في التفاوض والبحث وتقديم جميع الأبحاث والوثائق، من أجل اقناع بلدية كوبنهاجن بإعطاء الترخيص النهائي.

كما تمت الإشارة من خلال المداخلات التي أعطت معنوية كبيرة للمكتب المسير على مجهوداته وقدرته على تدبير المرحلة، وتم التركيز على الدفع بالتعامل الوثيق مع القطاعات الوصية على الشأن الديني في المملكة المغربية، من أجل تقديم الدعم وتشييد منارة إسلامية بعمارة مغربية تستجيب للعدد الكبير لمنخرطي المؤسسة من مغاربة الدنمارك الذين يلتمسون بناء هذه المنارة الإسلامية التي اتخذ اسم الإمام مالك عنوانا لها ومنهجا في تربية الأجيال على الوسطية والاعتدال واحترام الآخر، وإعطاء نموذج مغربي وسط المجتمع الدنماركي الذي يرى في النموذج المغربي للتدين مثالا قويا يتماشى مع المرتكزات الديمقراطية لمملكة الدنمارك".