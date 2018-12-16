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كُتّاب وآراء
"مغاربة في الإمارات" تنظم "رحلة سفاري" للجالية
نظّمت مجموعة "مغاربة في الإمارات" رحلة سفاري، في نسختها السابعة، لفائدة الجالية المغربية المقيمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف المنظمون، من خلال هذه التظاهرة، إلى "لمّ شمل المغاربة المقيمين في الإمارات، وخلق جو عائليّ يسوده التآخي والاحترام المتبادل، إضافة إلى الترفيه عن النفس، مع استحضار التقاليد والعادات المغربية".
كما تميّز الحفل بمجموعة من الفقرات ذات الطابع المغربي، وكذلك الاستمتاع بأجواء الصحراء عبر أنشطة متعددة تخللها ركوب الجمال والدراجات النارية والتقاط صورة جماعية بجانب أكبر علم مغربي وترديد النشيد الوطني.
وقد أسهم في تنظيم هذه النسخة السابعة من رحلة سفاري كل من البشير صابر ومحمد العزاوي وأحمد الملولي ومفدي ومهدي ركيك والحسين حلمي وليلى اوشاو وحياة العلوي ولمياء الأنصاري واجو عبد العلي، بالإضافة إلى العديد من الأعضاء النشطين في هذه المجموعة التي اختارت أن تطلق عليها اسم "مغاربة في الإمارات".