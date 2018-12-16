24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. بنشعبون والخوصصة (5.00)

  2. القيم.. سؤال تنزيلها (5.00)

  3. سياح الغرب يزورون المملكة العربية السعودية لتكسير الصورة النمطية (5.00)

  4. إحاشات تخفّف أضرار الخنازير في جهة سوس (5.00)

  5. السعودية تحصر 41 وظيفة على مواطني البلاد (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | مهاجر مغربي يتسلق مبنى لإنقاذ مواطنة إسبانية

مهاجر مغربي يتسلق مبنى لإنقاذ مواطنة إسبانية

مهاجر مغربي يتسلق مبنى لإنقاذ مواطنة إسبانية
متابعة من خالد ملوك
الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:30

أشادت منابر إعلام إسبانية بشجاعة مهاجر مغربي تسلق واجهة مبنى مكون من أربعة طوابق بغرض إنقاذ امرأة كانت تطلب النجدة من شرفة منزلها بمدينة سرقسطة، بعدما حاول شخص الاعتداء عليها بالضرب.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن مواطنة إسبانية كانت تصرخ بصوت عال، وتطلب المساعدة من نافذة شقتها أثناء تعرضها لهجوم من طرف رجل من المحتمل أن يكون عشيقها، مشيرة إلى أن المغربي محمد قرزازي، البالغ من العمر 29 عاما، تسلق جدران الإقامة بشكل سريع وسط تشجيعات الحاضرين المرعوبين.

وأضافت الوكالة أن الشخص المهاجم حاول خنق المواطنة الإسبانية بواسطة حبل داخل شقتها بالطابق الأول من المبنى الواقع بشارع "Cinca" شمال شرق الجزيرة الأيبيرية، مشيرة إلى أن الشاب المغربي استعان بخيوط كهربائية مثبتة على جدران الإقامة للوصول إلى نافذة الشقة.

"بدون تفكير تسلقت واجهة المبنى بعدما شاهدت المعتدى عليها تستنجد وتستعطف المارة"، يقول محمد، الذي أضاف أنه أبعد المعتدي عن الضحية ومنعه من مغادرة الشقة إلى حين وصول دورية للأمن بناء على إشعار من أحد الجيران، قبل أن يتم اقتياد المعتدي إلى مركز للشرطة بغرض الاستماع إليه بشأن التهم الموجهة إليه.

وهنأت العديد من الهيئات السياسية والمدنية الشاب المغربي، الذي يقيم بالتراب الإسباني منذ سبع سنوات، على تصرفه الشجاع، لا سيما أنه أنقذ المواطنة الإسبانية من اعتداء غير محمود العواقب. وطالبت بضرورة الإشادة بهذا العمل البطولي، والحرص على تسوية الوضعية القانونية للشاب المغربي.

وعبر محمد عن سعادته بالإشادة الكبيرة التي حظي بها، وشكر مختلف وسائل الإعلام الإسبانية التي نقلت الخبر، وقال: "لم أقدم خدمة استثنائية ولم أقم بشيء خارق للعادة"، مضيفا أنه على اقتناع تام بأن أشخاصا آخرين كانوا يستطيعون فعل الشيء نفسه، إلا أنهم افتقروا إلى بعض الشجاعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Gala الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:45
عمل يستحق التنويه. هؤلاء هم المغاربة الأحرار ليسوا كالقتلة اللذين شوهوا سمعة الوطن والدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - صافي الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:46
السلام عليكم هدا عمل بطول انقد روح هدا يشرف المغاربة أما واحد الفءة لا يهمها غير التصوار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - النيف الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:48
تحية لابن بلدتي النيف (اقليم تنغير )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - rachid الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:50
بحال هدا كيشرف البﻻد مبروك عليك أوراق اﻻقامة لعطاوهم ليك تستحقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - مواطن الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:52
فالمغرب ويلي هإندموه جيت دار الحير شكون/نتا و أش كدير تما و نتا شفار ملي طلعتي بديك الطريقة و فاللخر مكاين لا إشادة لا والو إندموك علا النهار اللي نوتي دير فيه الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
6 - الإمان يمولد الشجاعة الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:00
كل من له حب الله وإنسانيته لن يسكت على ضلم لم يتعود عليه بسبب التربية الحسنة مايدفع جوارحه تهتز لقول شيئ أو فعل شيئ دون التفكير في العواقب لقدرها الله.
شكرا إبن بلدي أنت بطل وستغير نضرة كل من يجمل على أننا سلعة واحدة لسوء أفعال البعض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - amilou الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:03
المغاربة شجعان بالفطرة لانهم احفاد طارق بن زياد عكس البعض اجبن الشعوب يدعون الرجولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.