جمعية الطلاب المغاربة بفرنسا تنظم منتدى آفاق‎

هسبريس من الرباط

تنظم جمعية الطلاب المغاربة بالمدارس العليا والجامعات بفرنسا (AMGE-Caravane) النسخة الثالثة والعشرين من منتداها السنوي، الحامل لاسم "منتدى آفاق المغرب".

المنتدى، وفق القائمين عليه، مخصص للطلاب وخريجي المدارس العليا والجامعات بفرنسا الراغبين بالعمل والاستقرار في المغرب بشكل نهائي، أو قضاء فترة تدريبية فيه.

وسيقوم المنتدى، خلال السنة الحالية، بتأكيد دوره الرئيسي والفعال في تقوية الشراكة الفرنسية-المغربية؛ وذلك بانفتاحه على الكفاءات الأجنبية، خاصة الفرنسية منها.

ويعد "منتدى آفاق المغرب" أكبر معرض للتوظيف للباحثين على فرصة عمل في المغرب ينظم خارج المملكة من طرف أعضاء جمعية "AMGE-Caravane"، وهدفه تسهيل اندماج المغاربة المقيمين بفرنسا في سوق العمل المغربي قصد المساهمة في تطوير المغرب والنهوض به.

على مدى يوم كامل سيكون للطلاب والخريجون الجدد وكذا الأطر المغربية المستقرة بفرنسا على موعد مع حوالي 50 شركة مغربية وأجنبية، مما سيمكنهم من الحصول على معلومات دقيقة عن كل شركة على حدة، والتعرف على فرص وظروف العمل بالمغرب.

كما سيتسنى للبعض منهم اجتياز مقابلات مهنية في عين المكان والحصول على عرض للوظيفة في بعض الأحيان. وستتخلل المنتدى مؤتمرات ذات طابع اقتصادي وجيو-سياسي، مع تخصيص جناح خاص بالشركات الناشئة وخلق جائزة للابتكار.

وسينظم "منتدى آفاق المغرب" يوم الأحد 3 فبراير 2019 بحي الأعمال "لاديفانس" غرب باريس على مساحة 4131 مترا مربعا، ومن المرتقب أن يستقبل هذه السنة حوالي 2500 زائر.