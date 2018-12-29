"الإمام مالك" يحتفي باعتدال المغاربة في كوبنهاغن‎

هسبريس من الرباط

عقدت مؤسسة الإمام مالك بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم السبت، مؤتمرها السنوي تحت شعار "الهوية الإسلامية في الغرب"، بحضور بعثة من الأئمة انتقلت صوب المؤسسة من المغرب.

وتواجد بين المؤتمرين الدكتور عبد الواحد بوشداق، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عبد المالك السعدي، والدكتور براشد براني، الأستاذ المحاضر بجامعات متعددة في المغرب وخارجه. كما كان ضيف شرف الموعد الدكتور حسين عبد الرزاق، مدير المعهد الإسلامي للدراسات الإسلامية في مصر.

حسين عبد الرزاق أشاد في كلمة له بالنموذج المغربي للتدين، باعتباره مبنيا على الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش واحترام الآخر، مشددا على أن خير دليل على ذلك هو التكوين الموجه للمغاربة والأجانب في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.

المتحدث نفسه نوه بآثار الدروس الحسنية الرمضانية، التي يترأسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أسوة بما سنه الملك الراحل الحسن الثاني، واعتبرها منبرا علميا يحتضن العلماء من جميع أنحاء العالم من أجل التآخي ونهج خيار المملكة في نشر الإسلام المعتدل.

وحضرت اللقاء مجموعة كبيرة من أبناء الجالية المغربية في الدنمارك، بجوار مسلمين من مختلف الجنسيات؛ ونوهوا بجهود مسيري مؤسسة الإمام مالك من أجل توفير الجو الروحي الملائم للجالية المغربية والمسلمة، معتبرين ذلك يشكل إضافة نوعية للقيم الديمقراطية في الدنمارك عموما وكوبنهاغن تحديدا.

المداخلات أبرزت ما تلعبه المؤسسة ذاتها في نبذ كل أشكال التطرف والتشدد، وأن دورها يبقى ملتزما بتقديم التأطير الديني الصحيح في هذا المرفق العقائدي المغربي، وفق منهج الإمام مالك، مؤكدين الرغبة في تقوية للعمل التشاركي مع الأوصياء على الحقل الديني في المغرب، لإعلاء مستويات التكوين والتأطير والحفاظ على الهوية والانتماء.

رئيس مؤسسة الإمام مالك، اليماني السعيدي، أورد ضمن مداخلته أمام الحاضرين أن المكتب المسير يندد بالعمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي راحت ضحيته سائحة دنماركية وأخرى نرويجية في "جريمة شمهروش"، مقدما التعازي لعائلتيهما الاسكندينافيتين، خاصة الشعب الدنماركي الذي تنشط وسط أبنائه مؤسسة الإمام مالك، وأضاف: "نحن جزء من الشعب الدنماركي وملزمون بالحوار والنقاش والتوعية لرسم صورة إيجابية عن الجالية المغربية، خاصة تشبثها بقيم الإسلام السمح الذي لا يعرف وجها للتطرف".