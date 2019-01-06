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الرئيسية | مغاربة العالم | المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا

المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا

المغاربة ثاني أكثر جنسيات المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا
هسبريس - أمال كنين
الأحد 06 يناير 2019 - 12:00

ارتفاع كبير ذلك الذي سجلته أرقام المهاجرين من المغرب صوب القارة الأوروبية السنة الماضية؛ هذا ما أكدته جل التقارير الدولية، آخرها تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي سجل دخول 12745 مهاجرا مغربيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، من بين 113482 مهاجرا وصلوا إلى القارة.

وحل المغرب في الرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى أوروبا السنة الماضية، فيما حل المهاجرون الغينيون الذين بلغ عددهم 130068 مهاجرا في الرتبة الأولى، والمهاجرون القادمون من مالي في الرتبة الثالثة، وناهز عددهم 10347، متبوعين بأولئك القادمين من سوريا، بعدد يقدر بـ9839 مهاجرا، ثم الأفغان الذين بلغ عددهم 7621، والجزائريين بـ6154 شخصا.

واستقبلت إسبانيا أكبر عدد من المهاجرين الذين اجتازوا البحر الأبيض المتوسط، إذ بلغ عددهم 57215 مهاجرا، تليها اليونان التي وصل إليها 32497 مهاجرا؛ في حين حلت إيطاليا ثالثة باستقبالها 23371 مهاجرا.

يأتي هذا في وقت نقل المغرب إلى السلطات الإسبانية قائمة بالطلبات مقابل تكثيف مراقبة الحدود، بالإضافة إلى المطالبة بـ140 مليون أورو التي التزم بها الاتحاد الأوروبي لدعم المملكة.

المطالب التي حملتها المملكة للجارة الإسبانية تتعلق بالمساعدة في تدريب العاملين في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والصحة، إضافة إلى إحداث برنامج للطلاب الجامعيين للدراسة في إسبانيا.

وحسب صحيفة "إلباييس" فقد حملت إسبانيا الملف المطلبي للاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي في هذا الإطار، مشيرة إلى أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، كونسويلو رومي، خطط للقيام برحلة إلى بروكسل في نهاية هذا الشهر بهدف بدء التزامات مالية جديدة.

وسيطالب رومي الشركاء الأوروبيين في نهاية المطاف بتسليم 140 مليون أورو لدعم المغرب في إدارة تدفقات الهجرة.

وفي ما يتعلق بتدريب الموظفين في قطاعات مثل الضيافة والسياحة، تفكر إسبانيا في أن تساهم أوروبا بالأموال، وأن تقوم هي بإرسال موظفين إسبان لتدريب المهنيين المغاربة؛ فيما الطلاب المغاربة الذين يكملون الجامعة يمكنهم السفر إلى الجارة الشمالية لمتابعة الدراسات العليا، ثم العودة إلى بلدهم، مع تجربة إقامة أكاديمية في الخارج.

وقالت الصحيفة إن "إسبانيا ستدافع عن طلبات شريكها المغربي، مدركة أن تعاونها ضروري للتخفيف من ضغوط الهجرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - التنمية البشرية في المرتبة 123 الأحد 06 يناير 2019 - 12:07
في الذل احنا هما الاولين وشي حاجة لي فيها الفائدة بحال التنمية البشرية والصحة والتعليم كنجيو ديما في المراتب الاخيرة
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36
2 - مغربي قح الأحد 06 يناير 2019 - 12:13
المغرب اول مستقبل للاوروبيين والمهاجرين في افريقيا من ناحية أخرى كذلك.
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-16
3 - tarragona الأحد 06 يناير 2019 - 12:14
الاسباب الفقر الحاكرى سوء التطبيب التعليم السكان الشغل أزيد أزيد الله الى فكاتني زودياك
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16
4 - Watching الأحد 06 يناير 2019 - 12:15
شيء عادي ان يكون المغاربة سواء كانوا مهاجرين شرعيين او غير شرعيين من اكبر الجاليات في اوروبا وذلك لقرب المسافة بين المغرب والقارة الاوروبية التي لا تتعدى بعض الكيلومترات، اسباب الهجرة تكون من اجل تحسيين مستوى المعيشة، لكن للاسف هناك الكثير من المغاربة الذين يدخلون الى اوروبا بعقلية همجية من نوع ( اتشا مالك ) يرمون الازبال في الشوارع ويفسدون اينما حلوا وارتحلوا.
تقبلوا مروري
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13
5 - %%%%% الأحد 06 يناير 2019 - 12:16
nous serons inchae lah les premiers au monde et nous pulvériserons le records et nous serons au guiness . promis
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-2
6 - مهاجر علماني الأحد 06 يناير 2019 - 12:17
ولما تسأل أي واحد منهم عن العلمانية مثلا أو مواضيع أخرى تخالف الثقافة الإسلامية كالمساواة في الإرث أو المثلية يقول لك لا لا نحن مسلمين والمغرب دولة اسلامية ودستورنا الاسلام ووو ، وعلاش هاربين من المسلمين والدولة الاسلامية وباغييين تعيشو مع الكفار فالدولة العلمانية الكافرة؟ فهم تسطا
من فضلكم ابقو في دياركم لا نريد تهديد القيم الأوربية التي هاجرنا من أجلها أو هاجروا إلى الدول الإسلامية فهي أقرب الى عقليتكم.
يعيش في أوربا من يحب ويتبنى قيمها ومن يكرهها عليه الرحيل
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-12
7 - عادي إن نضرنا للجوار الأحد 06 يناير 2019 - 12:19
لوكان المغرب غير قريب للضفة الأخرى ماكان يوصل هدا العدد المرتع.
كما أن هجرة المغاربة لأروبا لم تكن حالة جفاف أو مجاعة وإنما فقر أو مخصوصية دفعتهم لدلك،هناك سبب أخر دفعهم للهجرة سببها التماسيح الضخمة المنتشرة على بركات الماء والتي تهدهم بالعطش والإنقراض فالهدا الهروب بجلدهم وترك التماسيح تسبح طولا وعرضا.
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5
8 - رشيد الأحد 06 يناير 2019 - 12:20
هل سيفتخر حمادي و حكومته بهذا الإنجاز كذلك ؟
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19
9 - rachid الأحد 06 يناير 2019 - 12:20
في نظركم أين ذهبت أموال هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين ؟؟
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15
10 - samir omari الأحد 06 يناير 2019 - 12:20
لو كان لهم وطن يحترم وطنيتهم لما اضطروا للهجرة!
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13
11 - ريفي2 الأحد 06 يناير 2019 - 12:20
ومع ذلك فالساهرون على هذا البلد التعيس يتمادون في تهريب الأموال إلى بنما وسويسرا ويطلبون من المهاجرين الذين لا حول ولاقوة لهم الاستثمار في المغرب. أما المحكومة فهي تحتفل بانجازاتها في تحقير وتفقيرالإنسان المغربي. أما الحاكم الفعلي لهذا البلد فهو داءما خارج البلد لتتبع مشاريعه والترفيه.
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21
12 - Hamido الأحد 06 يناير 2019 - 12:26
يغامرون بحياتهم ويذوقون الوانا من العداب ويقومون بالمستحيل من أجل الحصول على الإقامة و يفنون زهرة شبابهم من أجل العمل والكرامة التي افتقدوها في أوطانهم.كل هدا بسبب الطبقة السياسية والمخزن ومن يدور في فلكهم. وعندما يحققون بعضا من أحلامهم ياخدون(الدوفيز )إلى الوطن ثم تنتهي هده العملة الصعبة في أيدي اللاعبين الكبار لياخدوها إلى الخارج في شكل حسابات سرية ولسان حالهم يقول:لقد أتت من وراء البحار ويجب أن تعود وراء البحار.
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8
13 - بوتقموت الأحد 06 يناير 2019 - 12:28
هذا ان دل انما يدل على ان المغرب احسن بلد في العالم
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6
14 - بوجاطي الأحد 06 يناير 2019 - 12:28
فهاد الشي ديال الهجرة و التشرميل و الاغتصاب و الدعارة حنا الاولين اما ينفع الناس فحدت و لا حرج يجب على المسؤلين ان يفتخرو بنا على الاقل شي حاجة حنا الاولين
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1
15 - الرحيق المختوم الأحد 06 يناير 2019 - 12:31
يهربون من جهنم التي يصطلون بنيرانها صباح مساء. الوطن الذي لا يحتضن أبناءه ويلفظهم كالزبالة ينبغي إعادة النظر فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل في أمراء السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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7
16 - المغربي الأحد 06 يناير 2019 - 12:32
يجنون ما حصدوه لعقود زمن الاستخراب (الاستعمار) ثم دعم أنظمة الاستبداد والفساد..
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1
17 - الحليم الحيران!!! الأحد 06 يناير 2019 - 12:33
المغاربة يأتون قبل السوريين في عدد المهاجرين.!!!وإذا ما أراد الإنسان المغربي أن يسأل عن السبب؟وقبل أن يفكر في الحكم الغير رشيد ونهب الثروات وانعدلم مقومات الحياة الآدمية،سيقولون له أصمت،أتريد أن نصبح مثل سوريا.!!!
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7
18 - الحقيقة ممعروفاش الأحد 06 يناير 2019 - 12:33
الصراحة لا أثق في هذا التقرير لأن هناك مهاجرين سريين من بلدان عديدة لا يعلم عنهم أحد شيئا، و كم أتمنى أن يخبرنا أحد عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين نحو أوروبا لأن الكثير منهم غير معروف و خصوصا بألمانيا و منهم من حصلوه بهويات مختلفة في ولايات ألمانية مختلفة و يجمع أكثر من 5 مليون سنتيم شهريا من هبات الدولة. المهم المغربي مسكين ليه الله و خصو يدير قيمة لنفسو في بلادو مع بعضياتو و صراحة بلادنا فيها الخير و الخطأ الكبير هو أن الإنسان يقدم على فكرة الهجرة و خصوصا إذا كان عن طريق الحريگ لأن الهجرة تفقد الإنسان ما لا يمكن أن يتصوره أحد لم يسبق له الهجرة، لذا من الأفضل الإجتهاد و البحث عن طريقة قانونية صالحة للشخص إن أراد الهجرة و هناك طبعا طرق عديدة. أنصح كل مغربي مكملش قرايتو أو مقاريش يتعلم صنعة مغربية أصيلة فحتى إن فكر في الهجرة يوما فهو ينفع نفسه و ينفع الناس ففي أوروبا مثلا نحتاج كمغاربة مهاجرين للگباصة و النجارة و المضاربية و الكوافورات و الخياطة و صناع الفخار المغاربة و لكل ما يتعلق بحياة و طريقة عيش المغاربة عامة. خاص غير اللي بعقلو و متفتح على اختلاف البشر و يتقبل الآخر.
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-1
19 - Tiflet الأحد 06 يناير 2019 - 12:34
المرجو إعادة النظر في عدد المهاجرون الغينيون إلى أوروبا السنة الماضي،لديكم غلط بسيط.
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-1
20 - تهنئة الأحد 06 يناير 2019 - 12:35
هنيئا لإخواننا المغاربة المهاجرين بالميدالية الفضية،
و أتمنى أن تفوزوا بالذهبية في التنافس القادم .
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3
21 - مكناسي الأحد 06 يناير 2019 - 12:35
الأرقام غير مؤكدة هذه مجرد احتمالات فقط ... ان شاء الله سيرحل المزيد انتم السابقون و نحن قادمون
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4
22 - De façon générale الأحد 06 يناير 2019 - 12:36
لكن تبقى الجالية الجزائرية هي الأكبر في شمال إفريقيا بالأخص في فرنسا إسبانيا و إنجلترا متبوعة بالجالية المغربية بالأخص في بلجيكا فرنسا و إسبانيا
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-8
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