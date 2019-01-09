24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)

  2. نقابات "سامير" تطرق باب العثماني لإنقاذ المصفاة (5.00)

  3. شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش (5.00)

  4. سوسيولوجيا الانفعال الديني (5.00)

  5. "المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | مهاجر مغربي يشل حركة الطيران في مدينة تورينو

مهاجر مغربي يشل حركة الطيران في مدينة تورينو

مهاجر مغربي يشل حركة الطيران في مدينة تورينو
إبراهيم والعربي من ميلانو
الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:08

تسبّب شاب مغربي، مساء الثلاثاء، في توقف تامٍ لحركة الطيران بمطار "كازيللّي"، بمدينة تورينو، شمال غربي إيطاليا؛ وذلك بعد رفضه الصعود إلى الطائرة التي كانت ستقلّه إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بعدما قررت السلطات الإيطالية طرده إلى بلده.

واحتج الشاب، البالغ من العمر 29 سنة، على ترحيله إلى المغرب، قبل الدخول إلى الطائرة، بالصعود إلى فوق أحد الأعمدة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، والبقاء به لأزيد من ساعة، ولم ينزل منه إلا بعد مفاوضات عسيرة مع مجموعة من رجال الأمن الذين حضروا إلى المكان للتفاوض معه.

وفور نزول الثلاثيني المغربي، ألقى عليه الأمن القبض، ونُقل إلى السجن إذ وُجهت إليه تهمة "مقاومة رجال الأمن".

وتسبب الشاب المغربي في شلل تام لحركة الملاحة الجوية في المطار، إذ تم توجيه طائرتين كان مرتقباً أن تنزلا بنفس المطار قادمتان من ميونيخ (ألمانيا) وبوخاريست (رومانيا) إلى مطاري جنوة وليناتي بميلانو.

وطيلة المدة التي استغرقها رجال الأمن في التفاوض مع الشاب للنزول من المكان الذي صعد إليه للاحتجاج، لم تتمكن أي من الطائرات من الإقلاع بسبب حالة الاستنفار التي عرفها المطار.

ووفق وسائل إعلام إيطالية متفرقة، فإن الشاب المغربي لم يُبْدِ أي رفض لفكرة ترحيله إلى المغرب بسبب عدم توفره على وثائق إقامة وبعد أن قضى مدة معينة بمركز "الإقامة والطرد"، الخاص بالمهاجرين غير النظاميين بمدينة تورينو؛ لكنه غيّر رأيه، بعد أن وصل المطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - karim الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:28
مساء الخير انا مقيم بايطاليا حتى لو طردوني ساعود بكل سرور ،انتهى الحلم الاوروبي عد يا صديقي. الى بلدك العزيز وبلدي العزيز. فيل 2007 كانتايطاليا تعيش في رفاهية اما الان هناك حكومة لديها كراهيه للاجانب بالاخص المغاربة ولكن لهم الحق نحن لا نصلح ان نعيش هنا لانناشعب امي و انتهازي و مريض عقليا ،اماالاسيويون من هنود وسيريلانك و بنكلادس نعم المهاجرين مءدبون لا يقترفون الجراءم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - مغربي الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:30
هل هذه هي الكرامة التي تبحثون عنها طرد، اهانة،سجن،احتقار، صاحب المنزل يقول لك ارحل و يطردك و انت تريد البقاء في منزله بالمجان تاكل و تشرب بالمجان غصبا عنه و يتساولون لماذا صعد اليمين المتطرف في ايطايا و يصعد مثل الصاروخ في باقي اوربا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - الهواري الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:42
تعبران غير صحيحين في مقال تحت عنةان:
مهاجر مغربي يشل حركة الطيران في مدينة تورينو
واحتج الشاب، البالغ من العمر 29 سنة، على ترحيله إلى المغرب، قبل الدخول إلى الطائرة، بالصعود إلى{ فوق} أحد الأعمدة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، والبقاء به لأزيد من ساعة، ولم ينزل {منه} إلا بعد مفاوضات عسيرة مع مجموعة من رجال الأمن الذين حضروا إلى المكان للتفاوض معه. هنا "فوق" و "منه" تعبيران غير صحيحين. الصحيح هو: واحتج الشاب، البالغ من العمر 29 سنة، على ترحيله إلى المغرب، قبل الدخول إلى الطائرة، بالصعود إلى{أعلى} أحد الأعمدة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، والبقاء به لأزيد من ساعة، ولم ينزل {من أعلاه} إلا بعد مفاوضات عسيرة مع مجموعة من رجال الأمن الذين حضروا إلى المكان للتفاوض معه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
4 - إلى المعلق الأول الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:51
ولماذا لم تعد الآن ؟ هل تنتظرهم أن يطردوك ؟
والله أوروبا أحوالها أحسن بكثير من المغرب
ولا غا للي قطع يقول لينا أوروبا مابقا فيها مايدار ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - Rachid الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:54
السلام وبعد
الصراحة ،کان هذا الشاب علی صواب لرفضه العودة الی مصیره المحتوم هنا فی بلادنا الجمیلة الحزینة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - jalal الأربعاء 09 يناير 2019 - 00:56
الاحتجاج على الطريقة المغربية صعود العامود هههه برافو بنادم هو ماينساش العادات والتقاليد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.