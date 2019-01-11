قنصلية فرانكفورت تبحث عن عائلة مهاجرة مغربية

هسبريس من الرباط

قالت القنصلية العامة المغربية بفرانكفورت، في مراسلة موجهة إلى رؤساء الجمعيات المغربية التي تنشط بهذا البلد الأوروبي، "يؤسفني أن أخبركم أن هذه القنصلية قد توصلت بمراسلة من السلطات الألمانية تتعلق بوفاة مواطنة مغربية، المسماة قيد حياتها فطومة شوكري، المزدادة بمكناس بتاريخ فاتح مارس 1958".

وأضافت المراسلة ذاتها أنه "لكون المتوفاة ليس لها أقارب معروفة، فإن القنصلية العامة تتقدم بطلب مساعدتها في البحث عن أقاربها أو معارفها، قصد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لدفنها بأرض الوطن".

وختمت الوثيقة بالقول: "بما أن الوقت ضيق، فالمرجو منكم تكثيف عملية البحث، أملا في أن يتعرف عليها أحد أفراد الجالية المغربية".

وقال مصدر قنصلي مسؤول إن "القنصلية قامت بإجراء احترازي تمثل في تأمين الاحتفاظ بجثة المرحومة لدى شركة لأموات المسلمين، بعد طلب رسمي لعدم التصرف فيها بموجب قرار، وفق ما هو معمول به في القانون الألماني في غياب أفراد عائلة المتوفي".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعميم الإعلان على الجمعيات قصد المساعدة على البحث عن أحد أقارب المعنية بالأمر، وهو اجراء موازٍ إضافي للمساطر الرسمية بعد عدم كفاية المعلومات المتواجدة في ملفها بالقنصلية، علما بأن السلطات المعنية في المدينة الأصلية للمرحومة تم أخبارها أيضا".

وفي حالة ظهور أحد أفراد العائلة في الأيام المقبلة، يضيف المصدر القنصلي، "سيتم إجراء باقي مراحل مسطرة نقل الجثة إلى المغرب، بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة ذات الاختصاص في هذه العملية"، مؤكّدا أنه في حال العكس، "سيتم التنسيق مرة أخرى مع السلطات الألمانية من أجل إكرام الميت بدفنه بإحدى المقابر الإسلامية في ألمانيا".