مغربي يتوج شخصية السنة بمدينة ريفير الأمريكية‎

هسبريس من الرباط

أكد المهندس المغربي رشيد مخبر، المتوج شخصية السنة بمدينة ريفير الأمريكية، أنه يستمد قوته من أصوله المغربية، موردا: "لهذا قضيت السنتين الماضيتين أمهد الطريق لأبناء الجالية المغربية بمدينة ريفير"؛ وذلك في تصريح لجريدة الدايلي آيدم.

مخبر هو مؤسس جمعية مصير أو العلاقات المغربية الأمريكية بريفير، التي تعتبر جمعية غير ربحية، أسست من أجل تحفيز وتشجيع المغاربة الأمريكيين بالمدينة على الانخراط في تدبير الشأن العام من خلال مبادرات تربوية وثقافية.

وأضاف رشيد مخبر: "لم أكن راضيا بتاتا عن الصور النمطية عن المسلمين أو العرب التي تسوق لها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، ليس فقط بمدينة ريفير، بل على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية".

وساعدت المجهودات المبذولة للمتوج على إدماج الجالية المغربية بمدينة ريفير الأمريكية على عدة مستويات، إذ تم إحداث اليوم الثقافي المغربي، الذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات السنوية بالمدينة، زيادة على حث الشرطة المحلية على ضرورة تعيين ضباط من أصول مغربية، وذلك سنة 2017.

وينحدر مخبر من مدينة الدار البيضاء، حيث التحق بالأقسام التحضيرية للمهندسين، إلى أن هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، ليستقر بمدينة ريفير منذ ذلك الحين.

مخبر مهندس مختص في الآلات الطبية، حاصل على الإجازة في الهندسة الإلكترونية والماجيستير في التسيير التكنولوجي، وهو الآن يشتغل كممثل لشركة ترانزميديكس الرائدة في مجال زراعة الأعضاء، والتي تقوم بصنع جهاز طبي يمكن الأعضاء البشرية من النبض خارج جسم الإنسان.