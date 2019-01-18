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طالبة مغربية تتوج بجائزة "أكاديمية الإبداع العربي"

طالبة مغربية تتوج بجائزة "أكاديمية الإبداع العربي"
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 04:29

أُعلن عن تتويج الطالبة المغربية شيماء المهداوي، الباحثة في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، بجائزة "أكاديمية الإبداع العربي" في دورتها الثانية المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة، من خلال المشروع الذي قدمته تحت اسم ""Salamat-e.

ويتعلق مشروع الطالبة المهداوي بفكرة تطبيق مبتكر للهواتف المحمولة يوفر للمسافرين معلومات عن الأمراض المختلفة وعن الوقاية والتطعيم الذي يجب عليهم القيام به قبل السفر، وله ميزات صحية مختلفة للحفاظ على سلامة وصحة مستخدميه.

وشارك في الدورة الثانية من "أكاديمية الإبداع العربي" وفد من الطلبة والباحثين الشباب المغاربة، ينتمون لمؤسسات ومدارس عليا مختلفة في المغرب، وهم إضافة إلى شيماء المهداوي الفائزة بهذه الدورة، كل من صفاء مبروم، عمار ندير، وجدان عليان، عبد النور العربي، زينب البوخريسي، علي باني، محمد أمين الطاهري، أميمة بنكيط، محمد فلاح، ويوسف سلوان.

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