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الرئيسية | مغاربة العالم | الروح الوطنية تلمّ جالية المملكة في جنوب إفريقيا

الروح الوطنية تلمّ جالية المملكة في جنوب إفريقيا

الروح الوطنية تلمّ جالية المملكة في جنوب إفريقيا
هسبريس - و.م.ع
الأحد 20 يناير 2019 - 01:15

احتفل أفراد الجالية المغربية المقيمة بجنوب إفريقيا بالذكرى الـ75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبهذه المناسبة أقيم حفل في مقر سفارة المغرب ببريتوريا.

وفي كلمة بالمناسبة ، قال القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المغرب بجنوب إفريقيا، عبد القادر ناجي، إن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944 ، يمثل مرحلة هامة في ملحمة النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتكريس السيادة الوطنية في جميع أنحاء التراب الوطني.

وقال المسؤول إن تقديم هذه الوثيقة شكل نقطة تحول حاسمة في إطار كفاح الشعب المغربي من أجل الاستقلال، تحت قيادة العرش العلوي. كما تعكس هذه الذكرى التلاحم التاريخي بين الملك والحركة الوطنية والشعب من أجل الدفاع عن الاستقلال والقيم الدينية والثوابت الوطنية للمملكة.

وقال الدبلوماسي إن استقلال المملكة شكل بداية مرحلة جديدة، هي مرحلة بناء المغرب الحديث والمزدهر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى الخطوات التي تم قطعها لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

وقال الدبلوماسي إن الجهود التنموية الدؤوبة متواصلة وتتعزز تحت قيادة الملك محمد السادس ، مبرزا بالخصوص المشاريع الهيكلية الكبرى التي تم إطلاقها عبر أرجاء المملكة.

وتم خلال هذا الحفل عرض شريط وثائقي يرسم مختلف مراحل النضال الوطني، بقيادة الملك محمد الخامس، بالإضافة إلى المراحل الكبرى التي تم قطعها على درب بناء المملكة في عهد الملك الحسن الثاني، والأوراش في مختلف المجالات في عهد الملك محمد السادس.

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