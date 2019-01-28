24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حادث سير ينهي حياة مسؤول منتخب في برشيد‎ (5.00)

  2. مسيرة حاشدة تندد بالعنف الجامعي في ذكرى مقتل الطالب "إزم" (5.00)

  3. "كوكايين" يُسقط مبحوثا عنه في يد الدرك بالسوالم (5.00)

  4. يوسف الشاهد يستعد لزعامة حزب "تحيا تونس" (5.00)

  5. العلمي يصف بنكيران بـ"العقل الصغير" .. وأخنوش يسْلُك "أغراس" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | ابن أهنية يقارب قضية الهجرة في "تلال وسراب"

ابن أهنية يقارب قضية الهجرة في "تلال وسراب"

ابن أهنية يقارب قضية الهجرة في "تلال وسراب"
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 06:27

أصدر الكاتب والباحث عبد الله بن أهنية رواية بعنوان "تلال وسراب" (حكايات أبناء قرية)، يطرح فيها قضية الهجرة في المغرب وهجرة الأدمغة، من جهة، ويسلط الضوء، من جهة ثانية، على التراث المغربي المتنوع والغني، عبر فضاء البادية بتفاصيله الدقيقة ومعيشه اليومي.

وتتناول الرواية طبيعة الحياة في البادية. وتكمن أهميتها في كونها تؤرخ لفترة وجود المعمرين الفرنسيين وغيرهم في ربوع المغرب.

كما تتناول أيضا مسألة الهوية والقيم، على اعتبار أنهما تشكلان عاملين أساسيين في تحقيق الهدف النهائي والأسمى، المتمثل في إعداد المواطن الصالح، النافع، المتشبث بأرضه ومسقط رأسه، سواء كان ذلك في فضاء المدينة أم تحت سماء البادية.

يُشار إلى أن عبد الله بن أهنية حصل على الجائزة الدولية للتميز في التربية والتعليم سنة 2012 بمدينة نيودلهي بالهند، وهو خريج جامعة فيرجينيا الغربية الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم التربية، وشهادة الماجستير المزدوجة في اللسانيات وتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من الجامعة ذاتها.

كما حصل عبد الله بن أهنية على الإجازة في اللسانيات التطبيقية باللغة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق بالدار البيضاء، ويساهم في قضية إصلاح منظومة التربية والتعليم من خلال مقالاته ومحاضراته باللغتين العربية والإنجليزية في العديد من المجلات والمحافل الوطنية والدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.