لجنة مناهضة للخدمة العسكرية‬ ترى النور بفرنسا

هسبريس من الرباط

‪ في إطار التفاعل مع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي صدر الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذه بالجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي، التأمت فعاليات جمعوية بالخارج لمدارسة سبل التعامل مع هذا القانون، خاصة في ما يتعلق بمغاربة العالم.

وهكذا تأسست بمدينة أميان الفرنسية لجنة مشتركة بحضور جمعية Part’âges بفرنسا،Femmes des deux rives بالمغرب، وجمعية Marocxellois ببلجيكا، وتمت تسميتها "لجنة اليقظة ضد تجنيد مغاربة العالم".

ودعت هذه اللجنة، في بلاغ لها، كافة التنظيمات المدنية التي تجمع مغاربة العالم إلى الالتحاق بها والانخراط في أهدافها ومبادئها الرامية إلى الحوار من أجل العمل على إلغاء القانون المذكور في أقرب الآجال.

ومن ضمن توصيات الجمع العام التأسيسي، أكدت اللجنة عزمها على تنظيم ندوة بمدينة بروكسيل يوم 03 ماي 2019 حول قضية التجنيد الإجباري لمغاربة العالم.

وصادقت الحكومة في وقت سابق على المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون التجنيد للعسكري، الذي يحدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.