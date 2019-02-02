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كُتّاب وآراء
سفارة المملكة تتواصل مع الجالية المغربية بأنفرس
نوه محمد عامر، سفير المغرب ببلجيكا، بالموقف "الناضج والمسؤول" للنواب الأوربيين الذين صوتوا بأغلبية ساحقة على تجديد اتفاق الصيد البحري، وبالموقف الإيجابي لغالبية النواب الأوربيين البلجيكيين.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته سفارة المغرب ببلجيكا، بتنسيق مع القنصلية العامة بأنفرس، يوم أمس، مع فعاليات الجالية المغربية، للحديث عن مواضيع ذات راهنية تتعلق بالتطورات الأخيرة للقضية الوطنية، وخاصة تجديد اتفاق الصيد البحري.
كما أوضح عامر مغزى هذا التصويت "والآفاق الواعدة التي فتحها للشراكة المغربية الأوروبية؛ فبتصويتها المكثف على تجديد الاتفاق الفلاحي -رغم التعبئة المكثفة لخصوم المغرب- عبرت أوروبا عن ثقتها في المغرب كشريك إستراتيجي مسؤول وذي مصداقية يلعب أدوارا طلائعية في مجالات الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي والجهوي والدولي".
كما طلب المتحدث من الجالية المغربية الحاضرة في اللقاء "الاستمرار في التعبئة من أجل التعريف بالإصلاحات التي يعرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والتي جعلته نموذجا متميزا في محيط مضطرب".
عامر تناول بالحديث أيضا الآفاق الإيجابية للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبلجيكا، موضحا الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الجالية المغربية في تطويره.
كما تطرق اللقاء لـ"الجهود المتميزة للقنصلية العامة بأنفرس من أجل تحسين الخدمات القنصلية، وكذلك للمبادرات المستقبلية في هذا الإطار".
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يدخل في إطار برنامج مكثف للتواصل مع فعاليات الجالية المغربية في كل المراكز التي تتواجد بها.