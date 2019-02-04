فاعلون يحدثون مركزا مغربياً إسبانياً لحوار الثقافات

هسبريس من الرباط

شهدت مدينة الحسيمة تأسيس مركز "البطريق Al Batrous" المغربي الإسباني لحوار الثقافات والفنون، الذي يتكون من مجموعة من المثقفين والفاعلين والفنانين والمبدعين والنشطاء المغاربة والإسبان، ومن المدافعين عن ثقافة التسامح والتعدد والتنوع والاختلاف، ومن المقتنعين بأهمية هذه الثقافة في الحياة اليومية، كما هو الحال في السياسة والثقافة والفن والمجتمع.

ويهدف مركز "البطريق" المغربي الإسباني لحوار الثقافات والفنون، حسب المؤسسين، إلى "المساهمة في نشر ثقافة التسامح والتعدد والتنوع والاختلاف، مع ما يقتضيه ذلك من إشاعة الإيمان بالديمقراطية وثقافتها ومبادئها الأساسية، وقيم وثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، عبر الفن والثقافة".

كما يسعى إلى "تحقيق أهدافه باستعمال كافة الوسائل التي تسمح بها التشريعات الجاري بها العمل للأشخاص الاعتباريين، وخصوصا منها تنظيم ندوات ومنتديات وطنية ودولية ذات الصل، وتنظيم مهرجان موسيقي دولي يحتفي بحوار الثقافات، وتنظيم مهرجان سينمائي يحتفي بحوار الثقافات".

وتم تشكيل مكتب المركز من عبد السلام بوطيب رئيسا، وتيريسا تومي، صحافية إسبانية، والصحافي المغربي سعيد القادري، المدير الفني لإذاعة ميدي 1، والمخرج الإسباني خوسي أنطونيو توريس ماركيس، نوابا للرئيس.

وتشكل المكتب أيضا من رفائيل غيريرو، المؤرخ والصحافي الإسباني، كاتبا عاما، ينوب عنه فؤاد توفيق. فيما أسندت أمانة المال إلى خالد بن تهامي، ينوب عنه المهندس مصطفي بوخيار. كما ضمت لائحة الأعضاء المستشارين كلا من الحسن أسويق، اشحشاح يوسف، أشرف الإدريسي، إنريكي بوديرمو ومصطفى الجلاب.

وأشار المؤسسون إلى أنه "في البداية تم تشكيل فريق دولي للاشتغال على تنظيم مهرجان موسيقي دولي يحتفي بحوار الثقافات من خلال موسيقى الجاز وموسيقى سكان الجبال، وتم تكليف الموسيقار العالمي إنريكي بوديرمو بإدارة فريق المهرجان المكون من فنانين ذوي صيت محلي وطني وعالمي، على أن تنعقد الدورة الأولى للمهرجان الدولي لموسيقى الجاز وموسيقى الجبال بالحسيمة بداية شهر شتنبر، بحضور وجوه موسيقية من عالم موسيقي الجاز وموسيقى الجبال".

يذكر أن تأسيس المركز يأتي انطلاقا من كون "حوار الثقافات حاجة مجتمعية ومطلبا حقوقيا وضرورة حضارية للمجتمع الواحد، وللمجتمعات المتقاطعة ثقافيا وتلك المختلفة ثقافيا"، و"بغية إعلاء التجارب البشرية التي تعتبر الحوار نقيضا للصدام، ومانعا للتعصب، وداعما للإقرار بالحق في الاختلاف، ورافضا للهويات المنغلقة"، و"رفضا لكل أفكار الغلو المنبهر بمقولات التعالي الثقافي، والتعصب، ورفضه لوسم ثقافات بعينها بالميل إلى العنف أو العصيان الثقافي"، وكون "الثقافات منتجا بشريا وإنسانيا عاما"، و"التعدد الثقافي كذلك غنى ينبغي استثماره إيجابيا مع جعل قيم المواطنة معيارا للحكم بين الثقافات في ظل رؤية ديمقراطية عادلة وتوافقية"، وفق المؤسسين.