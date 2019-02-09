24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1513:4716:4219:0920:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  2. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  3. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  4. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  5. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | "قادمون وقادرون" تنعي "أيقونة مونبلييه" الفرنسية

"قادمون وقادرون" تنعي "أيقونة مونبلييه" الفرنسية

"قادمون وقادرون" تنعي "أيقونة مونبلييه" الفرنسية
هسبريس من الرباط
السبت 09 فبراير 2019 - 00:55

قال المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، إنه "بلغ إلى علم الحركة، بألم وحزن كبير، وفاة أيقونة مدينة مونبوليي الفرنسية، الشابة مريم ايرانت، في حريق متعمد شب مساء أول أمس بإحدى العمارات بباريس".

وأضاف المتحدث ذاته، في تواصل مع الجريدة، أنه "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم باسمي الخاص وباسم كل ناشطات ونشطاء الحركة من داخل المغرب ومن خارجه، لوالد الفقيدة، صديقنا وصديق الحركة عبد الغني إيرانت وزوجته ولكل أفراد أسرته الكريمة، ولصديقات وأصدقاء المرحونة ومعارفها، بأحر التعازي والموساة القلبية في وفاة مريم البالغة من العمر 23 سنة، التي كانت تستعد هذا الأسبوع للاحتفال بتخرجها ونهاية فصل تدريبها، كخبيرة دولية في المحاسبة".

وقال المريزق إن "الفرنسية المغربية أيقونة وأميرة مونبلييه، كما سمتها الصحافة الفرنسية، تنحدر من أسرة مغربية جبلية مكناسية، وولدت بمدينة نيس الفرنسية، وتابعت دراستها بمدينة مونبلييه بعد استقرار عائلتها هناك، وبعدها تابعت دراستها ومراحل تداريبها بباريس وديجون والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تستقبلها شركة دولية في القانون والمحاسبات بالعاصمة باريس".

وأفاد الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل بأن جثمان مريم سيصل إلى مكناس من باريس، وبعد الصلاة عليها اليوم بعد الظهر سيتم تشييعها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.