24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- أنا لست روائيا فاشلا
- حب على ضفاف البحر الأزرق
"تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (110)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (74)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (66)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (48)
- الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"قادمون وقادرون" تنعي "أيقونة مونبلييه" الفرنسية
قال المريزق المصطفى، الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، إنه "بلغ إلى علم الحركة، بألم وحزن كبير، وفاة أيقونة مدينة مونبوليي الفرنسية، الشابة مريم ايرانت، في حريق متعمد شب مساء أول أمس بإحدى العمارات بباريس".
وأضاف المتحدث ذاته، في تواصل مع الجريدة، أنه "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم باسمي الخاص وباسم كل ناشطات ونشطاء الحركة من داخل المغرب ومن خارجه، لوالد الفقيدة، صديقنا وصديق الحركة عبد الغني إيرانت وزوجته ولكل أفراد أسرته الكريمة، ولصديقات وأصدقاء المرحونة ومعارفها، بأحر التعازي والموساة القلبية في وفاة مريم البالغة من العمر 23 سنة، التي كانت تستعد هذا الأسبوع للاحتفال بتخرجها ونهاية فصل تدريبها، كخبيرة دولية في المحاسبة".
وقال المريزق إن "الفرنسية المغربية أيقونة وأميرة مونبلييه، كما سمتها الصحافة الفرنسية، تنحدر من أسرة مغربية جبلية مكناسية، وولدت بمدينة نيس الفرنسية، وتابعت دراستها بمدينة مونبلييه بعد استقرار عائلتها هناك، وبعدها تابعت دراستها ومراحل تداريبها بباريس وديجون والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تستقبلها شركة دولية في القانون والمحاسبات بالعاصمة باريس".
وأفاد الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل بأن جثمان مريم سيصل إلى مكناس من باريس، وبعد الصلاة عليها اليوم بعد الظهر سيتم تشييعها".