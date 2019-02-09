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الرئيسية | مغاربة العالم | مكناس .. دفن الطالبة مريم ضحية حريق بباريس

مكناس .. دفن الطالبة مريم ضحية حريق بباريس

مكناس .. دفن الطالبة مريم ضحية حريق بباريس
رشيد الكويرتي
السبت 09 فبراير 2019 - 22:06

شيعت الشابة المغربية مريم إيرينات، البالغة 23 سنة من العمر، إلى مثواها الأخير بمقبرة المنار في منطقة حمرية وسط مدينة مكناس، اليوم السبت، وقد لقيت مريم حتفها في الحريق المدبر الذي شب بمبنى سكني، في العاصمة الفرنسية باريس، مطلع هذا الأسبوع.

ووصل جثمان مريم، التي كانت تستكمل دراستها الجامعية بشعبة قانون المحاسبة بفرنسا، إلى مطار الرباط سلا أمس الجمعة قبل نقلها، على متن سيارة لنقل الجثامين، إلى منزل أسرتها الكائن بشارع المقاومة في المدينة الجديدة بمكناس.

وقد ازدادت مريم إيرينات بمدينة نيس الفرنسية من أبوين مغربيين، وترعرعت بمدينة مونبوليي، وبعد ذلك انتقلت، بحكم متابعة دراستها العليا، إلى مدينة ديجون، ومنها، بعد فترة قصيرة، إلى العاصمة باريس، في إطار إعدادها لنيل شهادة سلك الإجازة.

وكانت مريم البنت الوحيدة لأبويها وسط ثلاثة أشقاء ذكور، وتقيم بمفردها بشقة سكنية بالطابق السادس للعمارة، التي اندلع بها، ليلا، الحريق المفتعل.

وكان والدها، الذي يملك محلات للجزارة بمدينة مكناس ومدينة مونبوليي وجهة هيرلوتيز، يوجد في تلك اللحظة بمدينة مكناس، بينما كانت والدتها موجودة بمنزل الأسرة بمدينة مونبوليي.

يشار إلى أن القنصل المغربي بالعاصمة الفرنسية، مصطفى العزاوي، وقف أمام نعش الضحية للترحم عليها، خلال تسلم جثتها بمعهد الطب الشرعي بباريس، الذي خضعت بمختبراته الجثث المتفحمة للقتلى العشرة في الحريق لتحليل الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - azemmour السبت 09 فبراير 2019 - 22:30
Allah yarhamha. Toutes mes condoléances.
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6
2 - zahra السبت 09 فبراير 2019 - 22:33
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله عز وجل غفر الله لها وجعلها مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا
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13
3 - امين السبت 09 فبراير 2019 - 22:34
رحمها الله...
ولترقد بجوار الانبياء والصالحين نلتمس منها ان تدعوا لسكان عمارات بمدينتها مكناس تجد معامل النجارة وتجار مواد قابلة للاشتعال كأطنان الخشب اسفل العمارة والسكان راسلوا السلطات عموديا وافقيا واتصلوا بمختلف المسؤولين لكن ربما ينتظرون مصير سكان مكناس كمصير هذه الشابة المغدورة..
إلتفتوا يا مسؤولوي مكناس وخاصة قياد المقاطعات لشكاوي مواطنيكم وارفعوا عنهم الضرر قبل الكوارث الأكيدة التي تلوح في الأفق.
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3
4 - mehdi السبت 09 فبراير 2019 - 22:37
بما انها مغربية لا أحد يحرك ساكن وكان شيء لم يحدث. دماءنا ماء ودماءهم دماء
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0
5 - lary السبت 09 فبراير 2019 - 22:38
رحمك الله يا آمة الله.
اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا
أستغفر الله العظيم
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3
6 - خديجة السبت 09 فبراير 2019 - 22:40
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين
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2
7 - ام طه السبت 09 فبراير 2019 - 22:42
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمها و اغفر لها و ارزق ذويها الصبر و السلوان
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0
8 - سميرة السبت 09 فبراير 2019 - 22:42
رحمة الله عليها وجعل مثواها الجنة وزرق اهلها الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون
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9 - من فاس السبت 09 فبراير 2019 - 22:42
بسم الله الرحمان الرحيم.. وما تدري نفس بأي ارض تموت... رحمها الله... وصبر جميل لاهلها..... شهيدة بإذن الله
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