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الرئيسية | مغاربة العالم | عامر يشدّد على توحيد الطلبة المغاربة في الخارج

عامر يشدّد على توحيد الطلبة المغاربة في الخارج

عامر يشدّد على توحيد الطلبة المغاربة في الخارج
هسبريس من الرباط
السبت 16 فبراير 2019 - 19:10

نظمت سفارة المملكة المغربية ببروكسيل اللقاء السنوي الثاني للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات والمعاهد البلجيكية، والذين فاق عددهم 400 طالب وطالبة.

محمد عامر، سفير المغرب المعتمد لدى بلجيكا، قال في كلمته الافتتاحية إن هذا اللقاء "أصبح تقليدا سنويا يجمع الطلبة المغاربة من مختلف أنحاء بلجيكا، ويعتبر موعدا لتوحيد كلمتهم حول مبادئ تخدم مصالحهم المتعددة".

وأضاف الدبلوماسي أن "هذا النوع من التواصل تكلل بتأسيس عدد من الجمعيات والتكتلات التي تعنى بشؤون الطلبة والدفاع عن مصالحهم"، حاثا الجميع على مواصلة الكد والتحصيل من أجل النجاح في مسارهم التعليمي المسطر وتحقيق المبتغى.

وتناولت الكلمة، خلال اللقاء، ثلاثة شخصيات من أصول مغربية نجحت في مسارها المهني ببلجيكا للإدلاء بشهاداتها أمام الطلبة الحاضرين، والحديث عن تجاربها الدراسية والمهنية، وإعطاء بعض الأفكار والنصائح في هذا الباب.

ويتعلق الأمر بكل من محمد تخيم، الرئيس المدير العام لمجموعة إيكوفوس (ECOPHOS)، وخروز فاسكا، بروفيسور نائب رئيس جامعة "ULB"، وحميد فلجاوي، مدير المنشورات الفرنكوفونية "ROULARTA GROUP".

وشهد الملتقى أيضا حضور رشيد مضران، وزير الشباب في الحكومة البلجيكية من أصل مغربي، والعديد من الشخصيات البلجيكية والمغربية التي تنتمي إلى عالمي السياسة والثقافة.

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