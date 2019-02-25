الإعفاء من رسوم الدراسة يفرح طلبة المغرب بليبيا

هسبريس من الرباط

توجه اتحاد الطلبة المغاربة في ليبيا بالتهنئة إلى جميع أبناء المملكة الدارسين في البلد على إعفائهم من الرسوم الدراسية بعد سنوات من الترافع.

وخص الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة المغربية ممثلة في الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والقنصلية المغربية في تونس، والسفارة الليبية في المغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والاتحاد العام لطلبة ليبيا سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية، على مجهوداتهم الجبارة لتحقيق المطلب الطلابي.

وقد اتخذت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني بليبيا قرار إعفاء الطلبة المغاربة من الرسوم الدراسية في إطار "المعاملة بالمثل"، حيث يستفيد الطلبة الليبيون بالمغرب من الإعفاء نفسه.