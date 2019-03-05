24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور‎ (5.00)

  2. "بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. "تكلم حتى أراك" (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستضيف المؤرخ جوليان لوازو (5.00)

  5. "صاحبة المليار" تجذب الأضواء إلى جماعة "أولاد فارس" المنسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | "أوضاع الجالية" تجمع بوصوف بمسؤول ألماني

"أوضاع الجالية" تجمع بوصوف بمسؤول ألماني

"أوضاع الجالية" تجمع بوصوف بمسؤول ألماني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 19:45

استقبل عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمقر المجلس بالرباط، أولريشت إرنست، مدير المغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية.

وتمحورت المباحثات، خلال هذا اللقاء، "على التجربة المغربية في مجال تدبير الجاليات في الخارج، وعلى النموذج الديني المغربي المتسم بالوسطية والاعتدال، والذي يتوفر على عناصر تجعله يتماشى مع السياق الأوروبي، حيث تعيش أكبر نسبة من مغاربة العالم".

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن "مسار اندماج الجاليات المغربية في أوروبا وفي ألمانيا لا رجعة فيه، مع احتفاظها بروابط ثقافية وروحية مع وطنها الأم، ما يساعدها على التحصين من السقوط في فخ الخطابات الدينية المتطرفة"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل بشكل مشترك بين المؤسسات المغربية والألمانية من أجل تعليم ديني لأبناء المهاجرين يحترم التعددية الدينية للجاليات المسلمة في ألمانيا".

من جانبه، اعتبر المسؤول الألماني أن بلاده "اقتنعت في وقت متأخر بأنها أصبحت بلد هجرة، ما استدعى بذل جهد أكبر من أجل العمل على تسهيل اندماج الأجانب"، مشيدا في السياق ذاته بـ"الجالية المغربية في ألمانيا التي استطاعت الاندماج بشكل جيد في المجتمع الألماني"، كما نوّه بالنموذج الديني المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.