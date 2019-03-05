"أوضاع الجالية" تجمع بوصوف بمسؤول ألماني

هسبريس من الرباط

استقبل عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بمقر المجلس بالرباط، أولريشت إرنست، مدير المغرب العربي بوزارة الخارجية الألمانية.

وتمحورت المباحثات، خلال هذا اللقاء، "على التجربة المغربية في مجال تدبير الجاليات في الخارج، وعلى النموذج الديني المغربي المتسم بالوسطية والاعتدال، والذي يتوفر على عناصر تجعله يتماشى مع السياق الأوروبي، حيث تعيش أكبر نسبة من مغاربة العالم".

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن "مسار اندماج الجاليات المغربية في أوروبا وفي ألمانيا لا رجعة فيه، مع احتفاظها بروابط ثقافية وروحية مع وطنها الأم، ما يساعدها على التحصين من السقوط في فخ الخطابات الدينية المتطرفة"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل بشكل مشترك بين المؤسسات المغربية والألمانية من أجل تعليم ديني لأبناء المهاجرين يحترم التعددية الدينية للجاليات المسلمة في ألمانيا".

من جانبه، اعتبر المسؤول الألماني أن بلاده "اقتنعت في وقت متأخر بأنها أصبحت بلد هجرة، ما استدعى بذل جهد أكبر من أجل العمل على تسهيل اندماج الأجانب"، مشيدا في السياق ذاته بـ"الجالية المغربية في ألمانيا التي استطاعت الاندماج بشكل جيد في المجتمع الألماني"، كما نوّه بالنموذج الديني المغربي.