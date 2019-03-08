24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. آية الكاهية .. يد مغربية "ناعمة" تحنو على النازحين صوب تركيا (5.00)

  2. سوريا تجمع تبرعات دولية أكثر من الحجم المتوقّع (5.00)

  3. شفاء "مريض لندن" من "السيدا" يقرب العلماء من علاج ناجع للداء (5.00)

  4. توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد (5.00)

  5. الحكومة تعلن إجراءات تنفيذ مثالية الإدارة لإرساء التنمية المستدامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا

قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا

قنصلية متحركة تقرب الخدمات من المغاربة في كندا
هسبريس من الرباط
الجمعة 08 مارس 2019 - 23:12

في إطار تقريب خدماتها من مرتفقيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا، وخصوصا القاطنين بالمقاطعات والمدن الكندية البعيدة، تستمر القنصلية العامة للمغرب بمونتريال في تطبيق برنامج القنصلية المتحركة "من أجل تكريس منهجية القرب لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بكندا".

ووفق بلاغ صادر عن القنصلية، فإن بداية هذا الشهر عرفت تنظيم "قنصلية متحركة" في مدينة براون نورندى التي تعتبر قطبا صناعيا وسياحيا، "تحت إشراف القنصل العامة حبيبة الزموري، حيث تم تنظيم لقاء تواصلي مع أعضاء من المجتمع المدني المغربي بهذه المدينة ومع جموع من أبناء الجالية الذين استفادوا من القنصلية المتحركة".

وقدمت القنصل العام المغربية جردا بحصيلة برنامج عمل القنصلية لسنة 2018 "وما تحقق على المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي والإداري، وكذلك بعدد من المبادرات التي تم إطلاقها أو مواكبتها في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني المغربي بكندا".

ووفق المصدر ذاته، فإن الزموري، ووقوفا على وضعية الجالية المغربية بمدينة براون نورندى، "عقدت لقاء مع السيدة سيلفي تورجين، مستشارة نائبة العمدة بمجلس المدينة، التي أشادت بالكفاءة وتنوع التكوين الجامعي الذي يميز مغاربة كندا المتواجدين بعدد من المقاطعات، وخصوصا مقاطعة كيبيك، معبرة عن رغبتها في استقطاب يد عاملة من المغرب لتغطية النقص الذي تعاني منه المدينة، خصوصا في قطاع الخدمات العامة والمناجم والفلاحة والفندقة".

من جانبها، ذكرت حبيبة الزموري بالأوراش التنموية التي تعرفها المملكة في شتى القطاعات الحيوية، "وكذا الإصلاحات الكبرى التي جعلت من المغرب نموذجا يحتذى على المستوى الإقليمي والقاري".

حري بالذكر أن برنامج القنصلية المتحركة عرف زيارة مدينة أوطاوا يوم 16 فبراير الماضي ومدينة براون نورندى يوم 2 مارس الجاري، على أن تنتقل إلى مدينة طورونطو يومي 30 و31 مارس الجاري، ثم مدينة كيبيك يوم 13 أ بريل، وبعدها مدينة ادمونتون يوم 4 ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حارگ فمريكان الجمعة 08 مارس 2019 - 23:19
انا حاصل في ولاية ألاسكا و أريد شهادة السكنى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.