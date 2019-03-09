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الرئيسية | مغاربة العالم | بنعتيق يلتقي بكفاءات مغربية مقيمة في أنجلترا

بنعتيق يلتقي بكفاءات مغربية مقيمة في أنجلترا

بنعتيق يلتقي بكفاءات مغربية مقيمة في أنجلترا
هسبريس من الرباط
السبت 09 مارس 2019 - 14:10

عقد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الجمعة، لقاءً مع الكفاءات المغربية المقيمة بإنجلترا، بحضور أزيد من 150 كفاءة مغربية تشتغل على عدة مجالات ذات طابع مالي واقتصادي وعلمي.

اللقاء عرف أيضا حضور كل من عبد السلام بودرار، سفير المملكة المغربية ببريطانيا، وعادل الزايدي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الجهة الثالثة عشرة، وهشام الزناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي.

اللقاء شكّل فرصة للتواصل مع الكفاءات المغربية بهذا البلد وتحفيزهم على الانخراط في تنمية الاقتصاد الوطني، عبر الاستثمار من خلال بوابة الجهة الـ13 التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تضمن المواكبة لجميع الملفات ذات الطابع الاستثماري.

وبعد الاستماع لمداخلات مجموعة من المسؤولين، تناول الكلمة عدد من الكفاءات المغربية المستقرة بلندن، حيث تمحورت النقاشات التفاعلية حول مجموعة من القضايا همت بالخصوص آليات مواكبة هذه الكفاءات المغربية الموجودة بأرض المهجر "قصد الاستفادة من تراكماتها المهنية والعلمية، حيث تشكل قنطرة تواصلية دائمة بين المشاريع الكبرى التي انخرط المغرب في إنجازها".

كما أعلن بنعتيق، خلال هذا الاجتماع التعبوي، أن لجنة مكونة من الوزارة وسفارة المملكة المغربية بلندن تنكب على دراسة إمكانية عقد لقاء للكفاءات المغربية بإنجلترا خلال هذه السنة.

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