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كُتّاب وآراء
سفارة المملكة ببلجيكا تلتقي بمغاربة "منطقة جيل"
نظمت سفارة المغرب ببلجيكا لقاء تواصليا مع المغاربة المقيمين بمنطقة جيل، والذين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية.
اللقاء كان مناسبة لتكريم عدد من عائلات الرواد الأوائل، التي قدمت خدمات هامة للمغاربة، ودافعت بشراسة عن الوحدة الترابية للمغرب، وعن المصالح الحيوية للبلاد.
وقد تم تسليم العائلات المكرمة هدايا رمزية عبارة عن بطائق للسفر الى المغرب. كما كان اللقاء مناسبة تناول فيها السفير محمد عامر التطورات الأخيرة للقضية الوطنية، والانتصارات التي حققها المغرب في العديد من المحافل الدولية.
وطلب السفير من الحاضرين الاستمرار في المزيد من التعبئة، ومواجهة كل الجهات المناوئة لمصالح المغرب، والتعريف بما ينجزه من إصلاحات في العديد من المجالات.