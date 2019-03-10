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الرئيسية | مغاربة العالم | ترحيل 8 مغاربة من مناطق النزاع في سوريا

ترحيل 8 مغاربة من مناطق النزاع في سوريا

ترحيل 8 مغاربة من مناطق النزاع في سوريا
هسبريس من الرباط
الأحد 10 مارس 2019 - 10:40

باشرت السلطات المغربية المختصة، اليوم الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين،

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان.

وأضاف البلاغ أن هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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