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الرئيسية | مغاربة العالم | احتفاء بمغربيات الجيل الأول في مدينة بيلباو‎

احتفاء بمغربيات الجيل الأول في مدينة بيلباو‎

احتفاء بمغربيات الجيل الأول في مدينة بيلباو‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 مارس 2019 - 14:10

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمت القنصلية المغربية ببيلباو الإسبانية، بشراكة ودعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ندوة تحت عنوان "دور ومكانة المرأة المغربية في مدن الشمال الإسباني"، لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببيلباو.

وعرف اللقاء الذي ترأسته القنصل العام، فتيحة كموري، حضور ومشاركة العديد من الشخصيات الإسبانية، أبرزها نائب رئيس حكومة إقليم الباسك، وأمييا ميرشان، قاضية لدى محاكم الباسك، وبيكونة اباد رويس، ممثلة النيابة العامة لإقليم كنتابريا، وألما هريرا بناديس، المسؤولة عن مقاربة النوع لدى الأمن الإسباني، والعديد من النساء المغربيات والفاعلين الجمعويين والكفاءات المقيمة بجهة بيلباو.

وتمحورت أشغال هذه الندوة حول النجاح الذي عرفته المرأة المغربية في المنطقة الشمالية لإسبانيا في عدة قطاعات، كقطاع الأبناك والهندسة الصناعية والمحاماة، وذلك بشهادة مجموعة من المتدخلات.

وأشادت بعض المشاركات بالتحول الذي شهدته حقوق المرأة من خلال مدونة الأسرة والحماية القانونية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف، والتي تكفلها التشريعات الوطنية للمرأة المغربية، وكذا التحول الذي شهده المغرب من خلال إشراك المرأة في الحياة العامة وإشراكها في جميع مراكز القرار.

كما تميزت الفترة المسائية بحضور كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، والتي ترأست حفل تكريم عدد من النساء المغربيات بجهة الباسك من الجيل الأول.

وأختتم اللقاء بسهرة فنية أحيتها مجموعة لمشاهب، عرفت حضوا قويا فاق 1280 مشاركا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه الجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - "نشاط" القنصليات الاثنين 18 مارس 2019 - 14:34
عوض تنظيم ندوة متأخرة بأيام عن تاريخ 08 مارس، نرجو من السيدة "القصل العام" أن تنظم العمل والخدمات داخل قنصليتها عوض البحث عن الدعاية والشهرة والتقاط الصور وإرسال تقارير لا يقرأها أحد ويكون مصيرها سلة المهملات بمجرد وصولها للوزارة المعنية.
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5
2 - حمام النساء الاثنين 18 مارس 2019 - 14:47
عندما أسمع بتنظيم "أنشطة" أو ما شابهها من طرف القنصليات، أدرك لماذا لم يتغير أداءها ولم تتحسن الخدمات لفائدة الجالية المقيمة بالخارج منذ عدة سنوات. السيدات "القنصلات" لا يهمهن شيء سوى ربط العلاقات وحب الظهور في الأماكن حيث يمكن التقاط الصور لهن والظهور على أعمدة الصحافة المحلية أما العمل القنصلي والاجتماعي فيبقى آخر شيء يمكن أن يفكرن فيه.
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3 - دمحم الاثنين 18 مارس 2019 - 14:52
هل ذهبت إلى باريس بالحجاب أو رجعت بدونه. و الله أفضل المتحجبة حتى و لو كانت غير مسلمة. انظروا إلى الصورة و قالوا الحق....
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