احتفاء بمغربيات الجيل الأول في مدينة بيلباو‎

هسبريس من الرباط

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمت القنصلية المغربية ببيلباو الإسبانية، بشراكة ودعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ندوة تحت عنوان "دور ومكانة المرأة المغربية في مدن الشمال الإسباني"، لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببيلباو.

وعرف اللقاء الذي ترأسته القنصل العام، فتيحة كموري، حضور ومشاركة العديد من الشخصيات الإسبانية، أبرزها نائب رئيس حكومة إقليم الباسك، وأمييا ميرشان، قاضية لدى محاكم الباسك، وبيكونة اباد رويس، ممثلة النيابة العامة لإقليم كنتابريا، وألما هريرا بناديس، المسؤولة عن مقاربة النوع لدى الأمن الإسباني، والعديد من النساء المغربيات والفاعلين الجمعويين والكفاءات المقيمة بجهة بيلباو.

وتمحورت أشغال هذه الندوة حول النجاح الذي عرفته المرأة المغربية في المنطقة الشمالية لإسبانيا في عدة قطاعات، كقطاع الأبناك والهندسة الصناعية والمحاماة، وذلك بشهادة مجموعة من المتدخلات.

وأشادت بعض المشاركات بالتحول الذي شهدته حقوق المرأة من خلال مدونة الأسرة والحماية القانونية ونبذ كل أشكال التمييز والعنف، والتي تكفلها التشريعات الوطنية للمرأة المغربية، وكذا التحول الذي شهده المغرب من خلال إشراك المرأة في الحياة العامة وإشراكها في جميع مراكز القرار.

كما تميزت الفترة المسائية بحضور كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، والتي ترأست حفل تكريم عدد من النساء المغربيات بجهة الباسك من الجيل الأول.

وأختتم اللقاء بسهرة فنية أحيتها مجموعة لمشاهب، عرفت حضوا قويا فاق 1280 مشاركا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه الجهة.