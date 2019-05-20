فرنسا تأوي أول مقر لـ"الحمامة" خارج المغرب

هسبريس من الرباط

افتتح أول مقر لحزب التجمع الوطني للأحرار خارج المغرب، وذلك في مدينة غيس أوغانجيس، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وترأست حدث افتتاح المقر رشيدة هبري، المنسقة الإقليمية للحزب بفرنسا، بمعية أعضاء مكتبها، وبحضور مالكي بوعبيد، المنسق المحلي لفرع باريس وضواحيها وأعضاء مكتبه.

المقر الجديد، الذي يتكون من مكتبين وقاعة اجتماعات، تم منحه للحزب من طرف رئيس هيئة التجار ادريس أعراب؛ ويرتقب أن يحتضن اجتماعات مكتبي الحزب وطنيا وجهويا ومكاتب هيئاتهما الموازية.

وتم في اللقاء نفسه، رسميا، إعلان رؤساء الهيئات الموازية التابعة لباريس وضواحيها من طرف المنسق المحلي لباريس والضواحي، والتي جاءت على الشكل التالي:

ادريس اعراب: رئيسا لهيئة التجار.

يوسف شهاب: رئيسا لهيئة التعليم العالي والبحث العلمي.

نصيرة شيلي: رئيسة لهيئة المرأة.

وداد مويسة: رئيسة لهيئة الشبيبة.

سهام حدادي: رئيسة لهيئة الطلبة.

نزهة قوبي: رئيسة لهيئة المحاسبين.

فاطمة ديوپ: رئيسة لهيئة التعليم.

عابد عبد العلي: رئيسا لهيئة المهندسين.

سمير مصباحي: رئيسا لهيئة الصحة.

محمد حمايتي: رئيسا لهيئة المقاولين.