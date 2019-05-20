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الرئيسية | مغاربة العالم | فرنسا تأوي أول مقر لـ"الحمامة" خارج المغرب

فرنسا تأوي أول مقر لـ"الحمامة" خارج المغرب

فرنسا تأوي أول مقر لـ"الحمامة" خارج المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 ماي 2019 - 08:36

افتتح أول مقر لحزب التجمع الوطني للأحرار خارج المغرب، وذلك في مدينة غيس أوغانجيس، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وترأست حدث افتتاح المقر رشيدة هبري، المنسقة الإقليمية للحزب بفرنسا، بمعية أعضاء مكتبها، وبحضور مالكي بوعبيد، المنسق المحلي لفرع باريس وضواحيها وأعضاء مكتبه.

المقر الجديد، الذي يتكون من مكتبين وقاعة اجتماعات، تم منحه للحزب من طرف رئيس هيئة التجار ادريس أعراب؛ ويرتقب أن يحتضن اجتماعات مكتبي الحزب وطنيا وجهويا ومكاتب هيئاتهما الموازية.

وتم في اللقاء نفسه، رسميا، إعلان رؤساء الهيئات الموازية التابعة لباريس وضواحيها من طرف المنسق المحلي لباريس والضواحي، والتي جاءت على الشكل التالي:

ادريس اعراب: رئيسا لهيئة التجار.

يوسف شهاب: رئيسا لهيئة التعليم العالي والبحث العلمي.

نصيرة شيلي: رئيسة لهيئة المرأة.

وداد مويسة: رئيسة لهيئة الشبيبة.

سهام حدادي: رئيسة لهيئة الطلبة.

نزهة قوبي: رئيسة لهيئة المحاسبين.

فاطمة ديوپ: رئيسة لهيئة التعليم.

عابد عبد العلي: رئيسا لهيئة المهندسين.

سمير مصباحي: رئيسا لهيئة الصحة.

محمد حمايتي: رئيسا لهيئة المقاولين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - lamrani الاثنين 20 ماي 2019 - 08:53
حزبنا له الامكانيات لاستقطاب الناخبين الفرنسين وبنسبة عالية وليس حفنة من المهاجرين انتهى
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-35
2 - FANCE الاثنين 20 ماي 2019 - 09:10
ا ين انتم عن مايقع بالجزيرة الخضراء للحافلات من اهانة كرامة المسثثمر المغربي وافراد الجالية حزبكم لا يستطيع برمجة ولو ساءل في مجلس النوام عفوا النواب يتناوبون على الكراسئ
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23
3 - abdellah الاثنين 20 ماي 2019 - 10:48
.................vous parlez serieusement, c'est une blague
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12
4 - stitou hamou الاثنين 20 ماي 2019 - 11:27
Lorsque on appartient à l’Etat profond on peut se permettre tout car les moyens sont assurés par le pouvoir public !!
Le rni est le prolongement de l’état profond
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8
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