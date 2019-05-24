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سفارة المملكة تنظم إفطارا للشباب المغربي ببلجيكا

سفارة المملكة تنظم إفطارا للشباب المغربي ببلجيكا
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 02:20

نظّمت سفارة المغرب ببلجيكا إفطاراً لفائدة الشباب من أصل مغربي بمدينة مالين، بحضور قرابة 250 من الطلبة والشباب المنحدرين من مختلف أحياء المدينة.

وألقى السفير محمد عامر كلمة بالمناسبة، نوّه من خلالها بالاستجابة المكثفة لدعوة السلطات المغربية، والتي تعبر عن الارتباط الوثيق للأجيال الجديدة بوطنهم المغرب وتشبثهم بهويتهم الدينية والثقافية.

وأكد المسؤول الدبلوماسي ذاته على العناية التي يوليها الملك محمد السادس للجالية المغربية بالخارج وخاصة الشباب، داعيا الشباب المغربي المقيم بالخارج إلى التشبث بدينه وقيمه السمحة ومواجهة كل أشكال التطرف والعنف الغريبة عن الإسلام الوسطي والمعتدل.

في الوقت ذاته أشار محمد عامر إلى المجهودات التي يبذلها المغرب لمواكبة ودعم اندماج الجالية المغربية في المجتمعات المحلية من جهة، والحرص على تقوية روابطها مع وطنها الأصلي من جهة أخرى.

ومن جانبه، نوّه مدير مركز دعم اندماج الشباب، الذي احتضن اللقاء، بمبادرة السفارة المغربية التي لقيت استحسانا كبيرا من طرف الشباب وعائلاتهم.

كما شكر السلطات المغربية على المقام الثقافي الذي نظمته مؤخرا لفائدة عدد من شباب المدينة إلى الأقاليم الصحراوية؛ وهو ما مكنهم من الاطلاع على ما شهدته تلك الأقاليم من تطور واستقرار وازدهار.

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