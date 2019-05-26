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بيرو يلتقي أعضاء التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا

بيرو يلتقي أعضاء التجمع الوطني للأحرار بإيطاليا
هسبريس من الرباط
الأحد 26 ماي 2019 - 00:22

أعطى أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة الـ13 "جهة مغاربة العالم"، السبت، الانطلاقة الرسمية للمكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار بإيطاليا، برئاسة عبد السلام البوهادي منسق الحزب بإيطاليا، بحضور عدد كبير من المنتسبين إلى "حزب الحمامة" المقيمين بجميع الجهات والمدن الإيطالية.

واستعرض أنيس بيرو، خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه بمغاربة إيطاليا، أهم "المحطات التاريخية ومسارات التغيير التي عرفها الحزب بعد انتخاب عزيز أخنوش رئيسا له، والدينامية التي نهجها لتعزيز وتقوية هياكل الحزب وتشجيع سياسة القرب مع المواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن".

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة الـ13 "جهة مغاربة العالم" أن إحداث هذه الجهة، بالإضافة إلى الجهات الـ12 التي اعتمدها الحزب في تصوره التنظيمي الجديد، وتبعا لتوجيهات عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الهادفة إلى توسيع دائرة الحزب والتجمعيين عبر العالم، "يُعبّر عن الأهمية الكبيرة التي يوليها التجمع الوطني للأحرار للمواطنين المغاربة القاطنين خارج أرض الوطن والتي تتماشى والتوجيهات السامية للملك محمد السادس"، مذكرا بـ"الدور المهم الذي يلعبه الحزب في تأطير الجالية المغربية وتشجيعها على الفعل السياسي انطلاقا من القناعات الفردية بالتوجه والرؤية العامة للحزب".

وتطرق القيادي التجمعي إلى "المحاور الأساسية لرؤية الحزب الذي انبثق منها مسار الثقة، باعتباره مساهمة الحزب في إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي دعا إلى بلورته الملك محمد السادس"، داعيا تجمّعيي إيطاليا إلى "تكثيف اللقاءات التواصلية مع باقي أفراد الجالية المغربية المقيمة بجميع الجهات والمدن الإيطالية، في أفق انعقاد مؤتمر تجمعيي إيطاليا في الأشهر القليلة المقبلة"، قبل أن يتم فتح نقاش بين الحاضرين، ودعوتهم إلى إفطار جماعي.

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