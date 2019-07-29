24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- هجوم أسراب الجراد يستهدف مدينة لاس فيغاس عاصمة القمار العالمية
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (84)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (53)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (51)
- غياب عروض أنديّة عالميّة كبيرة يُبقي زياش في أياكس أمستردام - (41)
- والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعتيق: حصيلة الملك استثنائية.. وإنجازات 20 سنة تُبهر مغاربة العالم
بمشاركة أزيد من 120 من ممثلي مغاربة العالم، نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الإثنين بالرباط، لقاء تواصلياً بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.
ويأتي هذا اللقاء بعدما تم توجيه الدعوة إلى عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاحتفال بهذه الذكرى، بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية للمملكة والمراكز القنصلية، إذ توافد على المملكة أزيدُ من 120 من مغاربة العالم، يمثلون 65 دولة؛ وقد دأبت الوزارة، سنويا، على تمكين عدد منهم من المشاركة الفعلية في هذه المناسبة.
ووصفَ عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لحظة عيد العرش بـ"المناسبة الغالية والفرصة لنتواصل مع مغاربة العالم ولنتحدث عن حصيلة 20 سنة من الحكم كانت استثنائية وإيجابية، وشهدتْ إطلاق مشاريع كبرى من قبيل القطار الفائق السرعة الذي مكن المغرب من تحقيق مراتب متقدمة على المستوى القاري".
وأضاف المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية له أمام عدد من المسؤولين وممثلي الجاليات، أنّ "مغاربة العالم يمثلون رُسلا وقنطرة بين المغرب ودول الاستقبال، وهم منبهرون بإنجازات الملك المحققة طوال عشرين سنة الماضية"، مورداً أنّ "مغاربة العالم يشكلون طرفا أساسيا في كل معادلات التنمية، وقناة لنقل التكنولوجيا الدقيقة للمغرب، ويحظون برعاية ملكية استثنائية".
وزاد بنعتيق أنّ الملك أطلق "سلسلة من المشاريع الكبرى والإنجازات وقام بمجموعة من الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هادفة إلى بناء مغرب معاصر، مع الحفاظ على هويته ووحدته الترابية والمجتمعية، من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة 45 ضمن الموانئ التجارية الكبرى في العالم، بالإضافة إلى الطرق السيارة التي يحتل فيها المغرب الصدارة في إفريقيا بإمكانيات متواضعة".
واستطرد الوزير: "المغرب انخرط بقوة في تفعيل الإرادة السامية الهادفة إلى إحداث بنيات تحتية، كشبكة الطرق السيارة، وخطوط السكك الحديدية (القطار الفائق السرعة)، والتي جعلت منه مركزاً اقتصادياً عالميا، قادراً على تعزيز تنافسيته وجذب استثمارات ضخمة"، مشيراً إلى أن "مغاربة العالم حاضرون في برنامج التحصين الديني والهوياتي، وقوة ضاربة كلما تعرضت الوحدة الترابية للاستفزاز من قبل خصوم المغرب".
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنّ "الملك أطلق مجموعة من الأوراش والمشاريع، سواء داخل الوطن أو خارجه، شكلت رافعة مهمة في كل إقلاع تنموي حقيقي للبلاد"، وزاد: "يأتي تعديل دستور المملكة، سنة 2011، على رأس هذه الإصلاحات، إذ تم تعزيز الترسانة المؤسساتية بإحداث عدد من المؤسسات العاملة في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان".
من جانب آخر، قال أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، متحدثاً أمام عدد من أبناء الجالية المغربية، إن "من بين المشاكل التي تقضُّ مضجع عالم اليوم قضية التّشدد والتطرف والإرهاب واستعمال الدين من أجل نشر الكراهية والفرقة بين العالمين"، مورداً أن "مغاربة العالم يتعاطون مع هذه القضايا باختيارات ثابتة".
وقال عبادي إنّ "إمارة المؤمنين مؤسسة فعلية وظيفية وعملية أبدت نجاعتها على مر العصور، إذ رسّخ الدستور وظيفتها، وهي سارية العماد ومعها المجلس الأعلى الذي يضمن القرب من المواطنين عن طريق الإفتاء والإرْشاد".
وأوضح عبادي أنّ "المغرب خرج من مرض التّقارير المختصة التي تنتجها مؤسسات تكتب تقارير بلغات عالمة"، داعياً إلى "تبسيط أمور الدّين حتى تستفيد منه كل مكونات المجتمع"، ومبرزاً أن "الطرق الصوفية فيها وصل بين المواطنين من خلال الرسائل الملكية التي تأخذ بعداً روحيا، والتي تقدم الدين الإسلامي من باب الجلال والجمال".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "دفتر تحملات الدين هو توفير السّعادة في نفوس المواطنين وتبيان طريق الاهتداء من خلال مؤسسة الصلاة والصيام والحج التي تجعل من الرابط الاجتماعي قوياً، وتبعد خطر الإرهاب الذي ينتعشُ في الفراغ"، وقال إن النموذج المغربي ينبني على الوسطية والاعتدال، ومناهضة كل أشكال التطرف، وتثمين مختلف المقومات والروافد؛ وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج همت بالخصوص تكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين، وتعزيز دور المساجد في المجتمع، والرفع من حسن تدبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
فبعد أن كان غائبا عن ترتيب العام الماضي،تضيف جريدة “الأحداث المغربية التي أوردت الخبر، فإن سرعته، التي بلغت 232 كيلومترا في الساعة، جعلته يحتل المركز الثامن؛ متقدما على قطارات فائقة السرعة مشتغلة في تركيا والسعودية، وفق مجلة “فوربس”.
هناك منجزات ضخمة ومشاريع وأوراش كثيرة وتطور إيجابي في شتى الميادين، إلا أن هذا لا يمنع من المزيد، وقد لخصت بعضه كالتالي :
- نحن في حاجة للمزيد من الأمن في بلادنا.
- إعطاء نفس جديد للصحة والتعليم والإدارة.
- الضرب بيد من حديد على مخالفات السير، ومعاقبة مستعملي الهاتف أثناء قيادة السيارة،وهذه ظاهرة عند جل المغاربة.
- تطبيق الإعدام في حق المجرمين والإرعابيين ...
- زيارة ملكية لجهة درعة تافياالت عامة ولإقليم الرشيدية خاصة.
33 سنة ماعمري في حياتي جمعت 5000 درهم ولا عرفتها كيف دايرة
عندي دراجة هوائية اشتريتها بالريق الناشف بثمن 450 درهم .
دات يوم زرت اختي الكبيرة فسالتني الا تفكر في الزواج فلزمت الصمت ثواني بدون جواب فقالت فشعرك بداء بالتساقط وتضهر صلعتك ... فابتسمت وفي داخلي حسرة ودموع داخلية
اجبتها بنبلرة الحسرة "الجهد لمكاينش" ماحصل عليه من نقود هنا وهناك يكاد لايكفيني وحدي "خبز شاي طماطم بصل زيت " مادا ستطلب مني الزوجة وما هو مصيري بعدها ...فسكتت اختي وبدات بالدعاء لي بتيسير والرزق وعينايها تبكيان فخرجت كي لا ابكي امامها اخدت دراجتي وصرت بضع امتار وتتساقط مني قطرات الدموع هنا وهناك بجانب الطريق امسحها واخفيها عن انطار المارة بمرارة
20 سنة من حكم محمد السادس كنت في14 من عمري في السنة الاولى اعدادي ادرس واحلم بمستقبل اخدت الباك ودبلوم بعد عشرين سنة اكتشفت الحقيقة في المغرب بلاد باك صاحبي المحسوبية والقهر والطلم
اشتريت حاسوب 600 درهم وويفي الجيران لاخبركم
قناة لنقل العملة الصعبة التي تخرج من الجهة الأخرى بدون رقيب ولا حسيب .
غير زوقو و كولو العام زين
les ressources financières de plus en plus rares
أغلفة مالية ذهبت إلى جيوب بعض المسؤولين ولصالح بعض المقاولات المحضوضة وبعض الأحزاب البارعة في تسخير الكائنات الانتخابية.
شكرا للسيد أحمد العبادي الذي صرح: "دفتر تحملات الدين هو توفير السّعادة في نفوس المواطنين وتبيان طريق الاهتداء من خلال مؤسسة الصلاة والصيام والحج التي تجعل من الرابط الاجتماعي قوياً، وتبعد خطر الإرهاب الذي ينتعشُ في الفراغ".
وكان البلد في حرب .