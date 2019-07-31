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الرئيسية | مغاربة العالم | تخليد عيد العرش يجمع المغاربة والإماراتيين بدبيّ

تخليد عيد العرش يجمع المغاربة والإماراتيين بدبيّ

تخليد عيد العرش يجمع المغاربة والإماراتيين بدبيّ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 08:35

احتفلت القنصلية العامة للمملكة المغربية في دبي والإمارات الشمالية بعيد العرش، الذي يخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإمساك الملك محمد السادس بمقاليد الحكم.

وأقام عبد الرحيم رحالي، القنصل العام للمملكة في دبيّ، حفل استقبال حضره عدد من المدعوين، على رأسهم الشيخ جمعة بن أحمد آل مكتوم، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

وعرف الحفل، أيضا، حضور ومشاركة عدد من أعضاء السلك القنصلي، ومجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في دبي والمناطق الشمالية من الإمارات العربية المتحدة.

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