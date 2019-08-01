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تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي

تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 05:35

تمكن فريق مشكل من أربعة صحافيين شباب، يمثلون المغرب والأردن وليبيا ونيجيريا، من الفوز في تحدي إنشاء قصة إنسانية جذابة باستخدام هواتفهم الذكية، في إطار مسابقة منظمة من طرف مؤسسة "طومسون".

ويكمن التحدي، الذي شارك فيه حوالي 600 فريق من مختلف أنحاء العالم، في إنشاء علامة تجارية إعلامية عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الفوز بجولة دراسية إعلامية لمدة أسبوع في المملكة المتحدة.

الفريق الفائز، الذي يضمن بين أعضائه الإعلامي المغربي أمين بلفاطمي، استخدم "إنستغرام" و"فيسبوك" لإنجاز قصص مثيرة، من خلال تقرير عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من عامل مخبزة مصاب بـ"متلازمة داون".

وتضمنت بعض المهام المحددة للمشاركين في المسابقة إجراء مقابلات مع عينات من الجمهور المستهدف، من أجل التعرف على عاداتهم والعثور على القصص ونشرها، مع تعزيز المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية.

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