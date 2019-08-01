24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المذهب المالكي ينير طريق الحجاج المغاربة في مكة والمدينة المنورة
- أبحاث مكثفة تطوّق عصابة إجرامية بمدينة برشيد
- مسؤولة تشيد بالتعاون مع المغرب في جنوب إفريقيا
- تخليد عيد العرش يجمع المغاربة والإماراتيين بدبيّ
- خبراء يناقشون تحديات الثورة الصناعية الرابعة
فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)
محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)
هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي (5.00)
115 ألف طالب مغربي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (5.00)
- محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" - (146)
- حكّام الجزائر يقابلون "اليد الممدودة" باحتضان انفصاليي البوليساريو - (106)
- هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي - (79)
- الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء - (74)
- مدافعون عن التعريب يخوضون "معركة دستورية" ضد "فرنسة التعليم" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي
تمكن فريق مشكل من أربعة صحافيين شباب، يمثلون المغرب والأردن وليبيا ونيجيريا، من الفوز في تحدي إنشاء قصة إنسانية جذابة باستخدام هواتفهم الذكية، في إطار مسابقة منظمة من طرف مؤسسة "طومسون".
ويكمن التحدي، الذي شارك فيه حوالي 600 فريق من مختلف أنحاء العالم، في إنشاء علامة تجارية إعلامية عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل الفوز بجولة دراسية إعلامية لمدة أسبوع في المملكة المتحدة.
الفريق الفائز، الذي يضمن بين أعضائه الإعلامي المغربي أمين بلفاطمي، استخدم "إنستغرام" و"فيسبوك" لإنجاز قصص مثيرة، من خلال تقرير عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من عامل مخبزة مصاب بـ"متلازمة داون".
وتضمنت بعض المهام المحددة للمشاركين في المسابقة إجراء مقابلات مع عينات من الجمهور المستهدف، من أجل التعرف على عاداتهم والعثور على القصص ونشرها، مع تعزيز المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق استراتيجية وسائل الإعلام الاجتماعية.